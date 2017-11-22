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Hareket memuresinin dikkati olası bir uçak kazasını önledi

Nihat BIÇAK/YENİŞEHİR (Bursa), (DHA) - BURSA Yenişehir Havalimanı'nda görevli hareket memuru Emine Danış, kalkış için hazırlık yapan özel bir jet uçağının pitot tüplerinin kılıfla kapalı fark ederk kaptanı uyandı

22 Kasım 2017 23:05

Nihat BIÇAK/YENİŞEHİR (Bursa), (DHA) - BURSA Yenişehir Havalimanı\'nda görevli hareket memuru Emine Danış, kalkış için hazırlık yapan özel bir jet uçağının pitot tüplerinin kılıfla kapalı fark ederk kaptanı uyandı. Havayolları yetkilileri, uçaklarda hız ve yüksekliği gösteren pitotların kapalı olmasının, uçağın 10 dakika içinde düşmesine neden olabileceğini belirttiler.
Geçtiğimiz hafta Bursa Yenişehir Havalimanı\'ndan İspanya’nın MJV Havalimanı\'na gidecek olan Sırbistan kuyruklu özel uçağın kokpit ekibi, uçağa geçerek son kontrollerini yaptı. İspanyol ve İtalyan uyruklu 3 yolcu ve Sırbistan uyruklu 3 mürettebatın bulunduğu uçak hareket edeceği sırada Çelebi Hava Servisi Hareket Memuru Emine Danış, uçağın pitot tüplerinin kılıfla kapalı olduğunu fark etti. Bunun üzerine el kol hareketleriyle kokpiti uyarmaya çalışan Danış\'ın çabalarını kaptan pilot fark edemedi.
Çelebi Personeli Danış, uçak hareket etmeden saniyeler önce burun kısmındaki kılıfı çıkartıp, uçağın önüne geçerek kaptan pilota gösterdi. Bunun üzerine durumu fark eden kaptan pilot, uçağın kapılarını açtı. Diğer kılıflar toplanıp son kontroller yapıldıktan sonra uçak tekrar kapı kapattı ve İspanya’ya doğru havalandı. Özel uçak kaptanı, kendilerini olası bir faciadan kurtaran Emine Danış ve Çelebi personeline teşekkür etti.
AKILLARA BİRGEN AIR KAZASINI GETİRDİ
Çelebi Havayolları yetkilileri, hız ve yüksekliği gösteren pitotların kapalı olmasının, uçağın 10 dakika içinde düşmesine neden olacağını bildirdiler. Söz konusu pitot tüpü vakası akıllara 21 yıl önce yaşanan Birgen Air kazasını getirdi. 1996 yılında Dominik Cumhuriyeti\'nin Gregorio Havaalanı\'ndan kalkış yapan Birgen Air\'e ait Boeing 757-225 tipi uçak, 189 yolcusuyla birlikte okyanusa düşmüş ve kazadan kurtulan olmamıştı. kaza ile ilgili yapılan incelemede uçağın pitot tüplerine kılıf takılmadığı ve oraya yuva yapan arıların gösterge arızasına neden olduğu belirlenmişti.
IATA\'YA ÖRNEK OLARAK SUNULACAK
Çelebi personelinin dikkati ciddi bir tehlikenin önüne geçerken, Çelebi Hava Servisi Genel Müdürü Osman Yılmaz tarafından da, IATA\'ya örnek apron emniyeti vakası olarak sunulacağı öğrenildi.

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