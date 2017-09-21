Hareket halindeyken alev alan otomobil, yandı

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çorlu İlçesi\'nde hareket halindeyken alev alan otomobil kısa sürede tamamen yandı. Araç içerisinde 4 kişi ise alevler büyümeden inince kurtuldu.

Çorlu\'da oturan Sefa Bıyıkoğlu, dün gece 59 TT 917 plakalı spor otomobiline 3 arkadaşını alarak gezmeye çıktı. Otomobi,l Seymen Mahallesi\'ne geldiğinde motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Otomobili yol kenarına çeken Bıyıkoğlu ve 3 arkadaşı araçtan inerken, alev alan araç yanmaya başladı. Yangın kısa sürede büyürken, gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesi ile yangını söndürüldü. Ancak, araç tamamen yanarak küle döndü. Otomobil sürücüsü Sefa Bıyıkoğlu, aracın motor kısmından duman çıktığını daha sonra bir anda yanmaya başladığını söyledi. Jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturma sürüyor.

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