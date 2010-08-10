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Yaşam

Hareket halindeki tırda yangın çıktı

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde seyir halindeki saman yüklü bir tırda, belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

10 Ağustos 2010 03:00

T24-Sakarya’nın Serdivan ilçesinde saman balyası yüklü tırde, belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.  Seyir halindeki aracın yanması, Kocaeli yönüne doğru akan trafiği bir saat süreyle aksattı.


Edinilen bilgiye göre, Eskişehir’den yüklediği saman balyalarını Kocaeli’ye götüren Muhittin Örün’ün kullandığı 54 TV 040 plakalı tırın dorsesinde Esentepe mevkisi yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.


Yangını fark eden sürücü Örün, aracını yolun kenarına çekti.


Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangını 1 saat süren çalışmanın ardından söndürdü.Söndürme çalışmaları nedeniyle Adapazarı’ndan Kocaeli yönüne ulaşım 1 saat süreyle aksadı.


Araç sürücüsü Muhittin Örün, gazetecilere yaptığı açıklamada, karşı yönden gelen araçların kendisini farlarını açarak uyardığını, aynadan baktığında kasanın arka kısmından yükselen dumanları gördüğünü söyledi.


Yangının tırın kasasına atılan sigara izmaritinden çıkmış olabileceğini belirten Örün, "Yangını görünce aracımı yolun kenarına çektim, tırda 15 ton saman balyası yüklüydü" dedi.

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