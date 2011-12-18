Hareket halindeki otobüs alev aldı!

T24

Sürücü Kaplan'ın alevleri fark ederek aracı emniyet şeridine park etmesinin ardından, otobüsteki 46 yolcu tahliye edildi.Olay yerine gelen Hendek ve Gümüşova Belediyesi itfaiye ekipleri, alevler içinde kalan otobüse müdahale etti. Yarım saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangında, yolcu otobüsü bagaj bölümündeki valizlerle birlikte yanarak kullanılamaz hale geldi.Bu arada, yangını söndürmeye çalışan 4 yolcu da yoğun dumandan etkilendi. İlkyardım ekiplerinin müdahale ettiği yolculardan 2'si Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, diğer 2 yolcu da ayakta tedavi edildi.Yangının söndürülmesinin ardından kısa süreyle Ankara yönüne kapanan ulaşım normale döndü.Yolcuların jandarmaya verdikleri ifadede otobüsün motor bölümünde patlama sesi duyduklarını ve sürücünün aracı emniyet şeridine aldığını söyledikleri öğrenildi.Yolcu otobüsünde 6'sı Suriye, 2'si Arnavutluk olmak üzere, 8 de yabancı uyruklu yolcu bulunduğu belirtildi.