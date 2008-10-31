Hareket et, sağlıklı yaşa

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü yetkilileri, risk faktörleriyle mücadelenin, koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında hastalıkların önlenmesinde büyük önemi olduğuna dikkati çekti.Hareketsiz bir hayat tarzı benimsemenin, obezite, kalp-damar hastalıkları, diyabet, hipertansiyon gibi pek çok kronik hastalık için risk faktörü olduğunu kaydeden yetkililer, bu nedenle toplumun fiziksel aktivite konusunda bilinçlendirilmesi programı çerçevesinde "Yaşamın Her Alanında Fiziksel Aktivite" kampanyası başlatıldığını bildirdi.Kampanya için Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü ile "yolculukta ve masa başında egzersiz" konulu afiş, broşür ve DVD hazırlandı."Yolculukta egzersiz" konulu DVD’nin, yolcuların uzun süreli seyahatlerde hareketsiz kalarak sağlık sorunları yaşamamaları için çeşitli ulaşım araçlarında gösterilmesi planlanıyor."Masa başında egzersiz" konulu DVD ile de gün boyu masa başında çalışanların, oturdukları yerde çeşitli egzersizler uygulayarak sağlık risklerinden korunmaları hedefleniyor.Sağlık Bakanlığı, sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivitenin önemini anlatmak üzere bir de internet sayfası hazırladı."Yaşamın her alanında fiziksel aktivite" kampanyası ve hazırlanan internet sayfası, 4 Kasım Salı günü Ankara’da düzenlenecek basın toplantısıyla tanıtılacak.