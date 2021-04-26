Hareket eden otomobilin camından içeri atladı

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Arnavutluk'ta bir kişi, başkent Tiran'ın kalabalık bir meydanında tehlikeli şekilde araba kullanan kişiyi durdurmak için hareket halindeki otomobilin açık camından içeri atladı.

Genel seçimler için basının kurduğu kameralar tarafından çekilen görüntülerde otomobilin yaya ile dolu Skanderbeg Meydanı'ndan otomobiliyle geri viteste daireler çizdiği görülüyor.

Şehrin ana Koronavirüs aşılanma merkezlerinden biri olan meydanda insanların açık kapıdan sürücüyü tutmaya çalıştığı, kapı kapandıktan sonra da bir kişinin camdan içeri atladığı görüldü.

Yerel basının aktardığına göre 32 yaşındaki sürücünün şehrin çeşitli noktalarında 3 farklı arabaya çarptığına inanılıyor. BBC'nin polisten aktardığına göre sürücünün uyuşturucu etkisi altında olduğuna inanılıyor.