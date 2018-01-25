"Harekât zamanı seçim hazırlıkları devam ediyor; AKP, MHP'nin itirazını aşmayı hedefliyor"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı, 6'ncı gününe girerken, AKP'nin 'uyum' düzenlemesi adı altında seçim sisteminde oynamalar yaparak, sandıktan en karlı çıkacağı modeli bulma çalışmalarına devam ettiği aktarıldı. AKP'nin MHP’nin sisteme yönelik itirazlarını 'ittifak masası'nda aşmayı hedeflediği belirtildi. Ayrıca, yerel seçimlerle ilgili düzenlemeleri içeren uyum paketini önümüzdeki günlerde Meclis’e sunmasının ön görüldüğü ifade edildi.

Birgün'den Sebahat Karakoyun'un haberinde, AKP'nin OHAL’in yeniden uzatılmasına ilişkin tezkerenin kabulünün ardından Meclis çalışmalarına verilen arada, bir yandan uyum düzenlemeleri diğer yandan da seçim ittifakını da kapsayan seçim sistemi değişikliği ile ilgili çalışmaları sürdürdüğü ifade edildi. Parti içinde kurulan komisyonların yanı sıra AKP ve MHP temsilcilerinden oluşan “ittifak komisyonu”nun çalışmalarının somut sonuçlarının şubat ayında ortaya çıkmasının beklendiği belirtilen söz konusu haber aynen şöyle:

Daraltılmış bölge seçim sistemine geçerek, alacağı oy oranına göre en yüksek milletvekili sayısını elde etmeyi amaçlayan AKP’de yapılan hesaplamalara göre bu durumda mevcut sistemle gidilecek bir seçimde kazanılacak milletvekili sayısından yüzde 10 daha fazla sandalye elde etmeleri mümkün olacak. Üzerinde çalışılan daraltılmış bölge sistemi, Türkiye’nin her biri beş-altı milletvekilini aşmayacak şekilde seçim çevrelerine ayrılmasını öngörüyor. En fazla 5 milletvekili ile sınırlandırılmış daraltılmış bölge sistemine geçilmesi durumunda şu anda 3 bölgeden oluşan İstanbul 17, şu anda 2 seçim bölgesi olan Ankara 6 seçim çevresine bölünecek.

İlk pakette yerel seçim olacak

Yasalarda Anayasa değişikliğinin zorunlu kıldığı değişiklikler üzerinde çalışan AKP’nin Meclis’e sunacağı ilk “uyum paketi” yerel seçimlerle ilgili olacak. Düzenlemenin 2019 Mart’ında gerçekleştirilecek yerel seçimlerde uygulanabilmesi için Şubat ayı sona ermeden yasalaşması gerekiyor. Bu uyum paketinde milletvekili yaşının 18’e düşürülmesine paralel olarak belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlıkta da seçilme yayının 18’e indirilmesinin yanı sıra, yerel seçimlerde oy pusulalarının “tek zarf” ta toplanması ile ilgili düzenleme de yer alacak. Böylelikle belediye başkan ve belediye meclisi seçimine yönelik oy pusulaları ile muhtarlık pusulası aynı zarfta yer alacak.

YSK’ye müdahaleden vazgeçmediler

Bu arada AKP bir süre önce YSK Teşkilat Yasası’nı değiştirirken gündeme getirdiği ancak tepkiler üzerine geri çekmek zorunda kaldığı düzenlemeleri de bu süreçte Meclis’e sunulacak paketlerden birine eklemeyi planlıyor. Sandık kurulu başkanlarının belirlenmesinde siyasi partileri devre dışı bırakan ve sandık başında görevlendirilecek siyasi parti müşahitlerine sınırlama getiren düzenlemenin “uyum” yasalarıyla birlikte Meclis’ten geçirilmesi gündemde.