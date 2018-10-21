Harden'lı Rockets, LeBron'lu Lakers'ı devirdi

Los Angeles Lakers ve Houston Rockets dün akşam Los Angeles'da bulunan Staples Center'da karşı karşıya geldi. Merakla beklenen NBA karşılaşmasında yüzü gülen taraf 115-124'lük skorla James Harden'lı Rockets oldu. Karşılaşmanın son dakikalarında çıkan kavga sonucu 3 oyuncu maçtan ihraç edildi.

Karşılaşmada LeBron James 24 puan kaydederken James Harden attığı 36 sayı ile yıldızlaştı. Karşılaşmada 28 puan ve 10 asist kaydeden Chris Paul ise bu sezon ilk kez double-double yaptı.

Lakers bu skorla sezona iki mağlubiyetle başlarken, Rockets ilk galibiyetini aldı. Batı konferansında iddia sahibi olan iki ekip bu sezon 3 defa daha karşı karşıya gelecek.

Kavga sonucu 3 oyuncu maçtan ihraç edildi

Karşılaşmanın son dakikalarında yapılan bir faul sonrasında Lakers'ın genç yeteneği Brandom Ingram'ın James Harden'ı itmesi sonucu parkede gergin anlar yaşandı. Bu gerginlik Rajon Rondo ve Chris Paul arasında bir kavgaya dönüştü. Paul, Rondo’nun gözüne parmağını soktu. Rondo buna yumrukla karşılık verdi ve saha bir anda karıştı. Çıkan olayların ardından Lakers'tan Rondo ile Ingram, Houston'dan ise Paul oyundan atıldı.