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Çevre

Hardal tohumundan uçak yakıtı yapıldı

Bioyakıt sayesinde uçağın karbon salınımı yüzde 7 oranında azaldı

01 Şubat 2018 00:33

Avustralya’daki Qantas Havayolları’na ait bir yolcu uçağı hardal tohumlarından elde edilen bioyakıtla ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bioyakıtın uçağın karbon salımında yüzde 7 oranında azalma sağladığı belirlendi. Geçen yılın rakamlarına göre, hava taşımacılığının tüm karbon salımlarının yüzde 2,5’unu oluşturduğu tahmin ediliyor.

Los Angeles ile Melbourne arasında 15 saatlik bir uçuş gerçekleşen uçağın yakıtında 10’da 1 oranında hardal tohumunun bir türü olan brassica carinata bulunuyor. Hardal tohumunun bu türünün çiftçilerin de yararlanabileceği sürdürülebilir bir yakıt olarak kullanılabileceği konuşuluyor. Bir hektarlık hardal mahsulünden 400 litre uçak yakıtı ya da dizel yakıt üretilebiliyor.

 

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