Harçlıklarıyla köpeklere mama aldılar

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS\'in Tatvan ilçesinde, ortaokul öğrencileri, belediyenin Hayvan Rehabilitasyon Merkezi\'ni ziyaret edip, harçlıklarla aldıkları mamaları köpeklere verdi.

Tatvan Saadettin Ak Ortaokulu\'nun öğrencileri, rehber öğretmen Mihraç Kulu ile birlikte sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Bitlis Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi\'ni ziyaret etti. Hayvanlarla yakından ilgilenen öğrenciler, 1 haftalık harçlıklarıyla aldıkları mamaları köpeklere yedirdi. Yaklaşık 20 öğrencinin katıldığı etkinlik süresince Bitlis Belediyesi Veterineri Dilan Hisar, çocuklara eşlik etti.

Öğrencilerden Neclanur Kardaş, son günlerde hayvanlara yapılan eziyete değinerek, \"Bugün 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü. Bizler de arkadaşlarımızla birlikte harçlıklarımızı toplayarak, köpeklere yem alıp, onları ziyaret ettik. Her gün haberlere yansıyor. Hayvanlara çok zulmediyorlar. Onları korumayıp, çok acı şeyler yapıyorlar. Biz de burada farkındalık yaratmak için bugün buraya geldik. Hayvanları seviyoruz. Bugün bizim için çok güzel bir gün\" dedi.

Rehber öğretmen Mihraç Kulu ise öğrencilerin ilk defa bu merkezi gördüğünü belirterek, \"Öğrenciler, gündemde sık sık gördükleri hayvanlara dair olumsuz haberlerin yanında bugün hayvanlarla bir arada olmaları, onları beslemeleri ve özellikle harçlıklarını biriktirerek, bugünü özellikle beklemeleri onların bugüne dair hatta insanların yaptıkları birçok zulme rağmen insanlar hakkındaki düşüncelerini de değiştirdi. Her zaman şunu söylüyoruz. İnsanlar hayvanları tanıdıkça, sevdikçe insanlar doğaya karşı daha duyarlı olacaktır. Bu tür sosyal sorumluluk projelerimiz yıl boyunca devam edecektir\" diye konuştu.



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