Harçlıklarıyla film çekiyor

Erzincan'da ailesinin verdiği harçlıkları biriktirerek ilk kısa metrajlı aksiyon filmi ‘Son Düşüş’ü çeken 19 yaşındaki Aziz Cem, şimdi de 20 kişilik arkadaş grubuyla Hollywood tarzı bir aksiyon filmini çekmeye hazırlanıyor.



Çocukluğundan itibaren Uzakdoğu dövüş sanatlarına ilgi duyan Aziz Cem, 13 yıl boyunca Karate ve Kung-fu sporunda kendini geliştirdi. Yaklaşık 3 yıl önce sinemayla ilgilenmeye başlayan Cem, bazı dizilerdeki aksiyon sahnelerinde dublörlük yaptı. 1 yıl tiyatro eğitimi alan Cem, spor salonundaki arkadaşlarıyla birlikte 20 dakikalık kısa metrajlı ‘Son Düşüş’ filmini çekti. Bu yıl girdiği ÖSS'de Erzincan Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü’nü kazanan Aziz Cem, ailesiyle birlikte Erzincan'a geldi. Senaryosunu yazdığı ve Rumlar'ın terör örgütüyle birlikte Kıbrıs’ı işgali etmesini konu alan ‘Dağların Yargıcı’ sinema filmi için kamera karşısına geçen Aziz Cem, filmin 2 dakikalık fragmanını kısıtlı olanaklarıyla tamamladı.



Fragmanda özel ve görsel efektler kullanan Cem, filmi tamamlamak için desteğe ihtiyacı olduğunu anlattı. Küçük yaşlardan beri sporla iç içe olduğunu belirten Aziz Cem, şöyle dedi:



“Spor ve sinema birikimimi birleştirmeye karar verdikten sonra tiyatro eğitimi aldım. Ailemin okul için verdiği harçlıklarla aldığım malzemeler ve babamın aldığı kamerayla çektiğim kısa metrajlı filmin ardından şimdi de aksiyon sahnelerinin ağırlıkta olduğu ‘Dağların Yargıcı’ film için kamera karşısına geçtim. Annemin sanayi sitesinde yaptırdığı ‘Jimmy jip' (Sehpa üzerindeki vinç üzerine konulan kamera) ile çekimlerini Erzincan'da yaptığım fragman bitti. Arkadaşlarımla birlikte filmi tamamlamak için yoğun çaba harcıyoruz. Hollywood'da çekilen Hong- Kong tarzı aksiyon filmini çok kısa bir zaman içerisinde izleyiciyle buluşturacağım.“