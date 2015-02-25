Harçlarını ödemek için bekaretini satışa çıkarttı

Romanya'da ekonomik darboğaza düşen Sorin Georgian Salinievici, adlı genç bekâretini satışa çıkardığını duyurdu.

Güvenlik görevlisi olarak çalışan 24 yaşındaki genç, aynı şeyi kadınların da yaptığını okuduktan sonra kararını vermiş.

The Mirror'ın haberine göre; harçlarını ödeyemediği için üniversiteden atılan Salinievici'nin bekareti karşılığında istediği para ise 2 bin euro (yaklaşık 5.5 bin TL). Salinievici'nin para dışındaki şartları ise şu şekilde: "Görünüşe gelince, bekaretimi satın alacak kadın iyi görünmeli. Demiyorum ki çok güzel olsun ama normal görünsün ve kibar, dürüst biri olsun."

Galati şehrindeki evinin etrafında üzerinde fotoğrafıyla birlikte "8 Mart Dünya Kadınlar Günü için iyi bir hediye olabilir" yazılı afişler asan genç, "Bunu gerçekten eğlence için değil, finansal problemlerimi çözmek için yapıyorum" dedi.