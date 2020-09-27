Harbiyeli annesi Melek Çetinkaya: Yapılan hukuksuzluğa karşı herkesi HDP'ye üye olmaya çağırıyoruz

15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanarak müebbet hapis cezası verilen askeri okul öğrencilerinden Taha Furkan Çetinkaya’nın annesi Melek Çetinkaya, HDP'ye yönelik gözaltı operasyonlarına karşı çağrı yaparak "HDP'ye yapılan hukuksuzluğa karşı herkesi HDP'ye üye olmaya, yanında durmaya çağırıyoruz" diye yazdı.

Twitter hesabından yaptığı çağrıya #HDPbaşeğmez hashtagini düşen Çetinkaya, HDP'li vekilleri Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Hüda Kaya gibi isimleri de etiketledi.

25 Eylül'de (2 gün önce) aralarında eski HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Kars Belediyesi Eşbaşkanı Ayhan Bilgen'in de yer aldığı “Kobani olayları” soruşturması kapsamında çoğu HDP’li 82 kişiye gözaltı kararı verilmişti.

Hava Harp Okulu öğrencisi olan oğlu Furkan Çetinkaya’nın, haksız yere darbeye teşebbüsle suçlandığını söyleyen ve bir televizyon kanalındaki sözleri gerekçe gösterilerek, ‘suç ve suçluyu övme’ iddiasıyla tutuklanan Melek Çetinkaya serbest bırakılmıştı.

17 Temmuz'dan itibaren Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi’nde tutuklu bulunan Harbiyeli annesi Melek Çetinkaya, ilk duruşmada tahliye edilmişti.

Tahliye haberini sosyal medyada duyuran kızı Rüveyda Çetinkaya, “Tutuklunun haline son verilmesine… Karar: TAHLİYE :)” ifadelerini kullanmıştı.

Ne olmuştu?

Melek Çetinkaya'nın askeri öğrenci olan oğlu Furkan Çetinkaya, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından önce tutuklanmış ardından müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Çetinkaya, Akit TV'de 12 Temmuz'da katıldığı programda "Hiçbir askeri öğrenci ya da er daha önce darbeden yargılanmadı. Hulusi Akar önceki darbede üsteğmendi, Binali Yıldırım asteğmendi. Hani darbeye katılan vatan haini oluyordu. Neden Hulusi Akar bakan oldu, Binali Yıldırım Başbakan oldu?” ifadelerini kullanmıştı.

Çetinkaya'nın açıklamaları sonrası programın sunucusu Fatih Dağıstanlı yayını sonlandırmıştı. Çetinkaya, programından ardından ‘Suç ve suçluyu övme’ iddiasıyla tutuklanmıştı.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından askeri okul öğrencileri de tutuklanmıştı, yargılamalar sonrasında da 259 askeri okul öğrencisi için "darbeye teşebbüs suçu"ndan müebbet hapis cezaları verildi.