Harbiyeli öğrencinin babasının cenazesine katılmasına "riskli" gerekçesiyle izin verilmemiş

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında müebbet hapis cezası alan ve 3.5 yıldır tutuklu olan Harbiyeli öğrenci Alican Ergün'ün babasının cenazesine katılmasına "riskli" gerekçesiyle izin verilmediği öğrenildi.

Metris Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığı'nın Silivri Cezaevi Müdürlüğü'ne gönderdiği yazıda Harbiyeli öğrenci Alican Ergün'ün babası Aydın Ergün'ün toprağa verileceği yerde halkın "FETÖ'ye karşı hassasiyeti olduğu, bu nedenle tutuklu bulunan kişinin cenazeye katılmasının riskli olacağı" belirtildi.

Alican Ergün'ün avukatı Özge Kartal'ın T24'e verdiği bilgiye göre, Alican Ergün'ün babasının cenazesine katılması için istedikleri izin dilekçesini, Metris Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığı cenazenin yapılacağı Sakarya İli Serdivan Polis Merkezi Amirliği'ne sordu.

Sakarya Serdivan Polis Merkezi'nin yanıtı ise 'Alican Ergün'ün FETÖ/PYD terör örgütü suçundan cezaevinde tutuklu olduğu çevrece bilindiği, FETÖ/PYD terör örgütüne karşı halkta oluşan hassasiyetten dolayı babasının cenazesine katılması riskli değerlendirilmiştir' oldu.

Bunun üzerine Metris Jandarma Komutanlığı Silivri Cezaevi Müdürlüğü'ne gönderdiği yazıda 'Cenaze işlemlerinin yapılacağı adrese izinli çıkmasının uygun olmadığı tanzim edilen araştırma tutanağından anlaşılmıştır. Serdivan Polis Merkezi'nin yazısı ile 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirleri'nin Alınması Hakkındaki Kanunun 94 ile 116'ıncı maddesi gereğince tutukluya cenaze izni verilmesinde güvenlik ve emniyet tedbirleri bakımından sakınca oluşturmakta olup, cenaze izin talebinin güvenlik nedeniyle yerine getirilemeyeceği hususunda ricanızı arz ederim' denildi.

Harbiyeli öğrenci Alican Ergün'ün babası dün (6 Şubat) hayatını kaybetmiş. yaşadığı şehir Sakarya'da toprağa verilmişti.

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