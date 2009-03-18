Harbiye'de taksi dehşeti: 1 ölü

İstanbul'da Taksim'den Şişli yönüne giden taksi aşırı hız nedeniyle Harbiye Askeri Müzesi yakınlarında kontrolden çıktı. Savrulan taksi kaldırımda yürüyenlerin arasında daldı. Kazada Japonya'da Türkiye'ye seyahat için gelen Japon ailenin 13 yaşındaki çocukları Tomohıro Tsuchıya'nın da bulunduğu biri bebek 4 kişi yaralandı, emekli albay 89 yaşındaki Murat Mut öldü.



Harbiye'de 34 TJR 65 plakalı İlker Palas yönetimindeki taksi saat 14.00 sıralarında Taksim'den Şişli yönüne giderken aşırı hız nedeniyle kaldırıma çarptı. Savrulup takla atan otomobil Harbiye Askeri Müzesi duvarına çarptıktan sonra durdu.



Taksinin kaldırma savrulması sırasında çarptığı 5 kişiden 1'i hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Kaza ardından kaldırım savaş alanına döndü. Yaralılar çevreden yardım beklerken olayı görenlerin de çığlıkları duyuldu.



Taksinin kaldırımda çarptığı yayalar arasında Türkiye'ye seyahat için gelen 3 kişilik Japon ailenin 13 yaşındaki çocukları da taksinin altında kalarak ağır yaralandı. Bu sırada oğlunu kanlar için gören Japon anne de şok geçirdi. Kazada ölen 89 yaşındaki emekli albay Murat Mut olduğu öğrenildi.



Bebek de ölümden döndü



Taksinin savaş alanına çevirdiği kaldırımda bir bebek ve annesi de ölümden son anda kurtuldu. Taksi bebek arabasıyla birlikte ilerleyen annenin yanıbaşından geçti. Bu sırada araba devrildi ve bebek kaldırıma düşerek yaralandı. Anne ve bebeği bir taksiyle hastaneye götürüldü. Her ikisinin de sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.



Kazayı gören tanıklar, taksi kazadan kısa süre önce çok süratli ve trafiği tehlikeye düşürecek şekilde zig zaglar yaparak gittiğini anlattı. Kazada taksinin bir başka aracı geçmeye çalışırken meydana geldiği belirtildi.

