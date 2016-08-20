Harbiye'de ilk kez konser veren Bengü gözyaşlarına boğuldu

İlk kez defa Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda konser veren Bengü "Hayallerim gerçek oldu" dedikten sonra gözyaşlarına boğuldu. Ünlü popçu, sahne şovu ve performansıyla herkesin beğenisini topladı.

Son single çalışması 'Sığamıyorum' ile müzik listelerinde üst basamaklarda olan Bengü, önceki gece enerjisi, şarkıları ve sahne performansıyla Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sevenlerinin karşısına çıktı.

Pera Event’in üstlendiği organizasyonda Bengü, geçmişten günümüze en sevilen şarkılarını seslendirdi. Özel tasarlanmış sahnesinde izleyicilerine görsel bir şölen sunan Bengü, şarkılarıyla olduğu kadar danslarıyla da büyük beğeni topladı.