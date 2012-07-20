Harbiye'de Grup Yorum rüzgarı esecek

Protest müziğin Türkiye'deki en önemli isimlerinden Grup Yorum , 21 Temmuz Cumartesi akşamı Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde hayranlarıyla buluşacak.

‘Umudun Türkülerini Söylemeye Devam Ediyoruz’ başlıklı bir konser saat 21.00’de başlayacak.

2009’dan bu yana Harbiye Açıkhava’da konser vermeyen gruba sürpriz konuk sanatçılar da eşlik edecek.

Grup bu yıl nisan ayında Bakırköy’de yüz binlerce kişinin katıldığı dev bir konser vermişti.

Grup Yorum Harbiye konseri biletleri, geçen yıl grubun Biletix firmasıyla yaşadığı sorunlar sebebiyle bu yıl MyBilet tarafından satılıyor. Konser biletleri aynı zamanda, İdil Kültür Merkezi ve Bilet Satış Noktaları’ndan da temin edilebiliyor. (Radikal)

Bilgi İçin: 0212 238 81 46/ Konser Hattı: 0531 799 60 29