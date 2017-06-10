Harbiye Açıkhava Konserleri başlıyor!

Atlantis Yapım organizasyonuyla gerçekleşecek Zubizu Harbiye Açıkhava Konserleri’nde sırasıyla Şebnem Ferah, MFÖ, Bülent Ortaçgil § Birsen Tezer, Teoman, Athena ve Kenan Doğulu sahne alacak.

17-22 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan konserlerde, performanslarıyla küçük büyük herkesin beğenisini kazanan, Türkiye’nin en önemli sanatçıları özel repertuarlarıyla onbinlerce müziksever ile buluşacak.



Şebnem Ferah ile başlayacak konserler, pop müziğin babaları MFÖ’nün babalar günündeki konseriyle devam edecek. Bülent Ortaçgil-Birsen Tezer konserini, Teoman ve ardından Athena takip edecek. Konserler Kenan Doğulu ile sona erecek.



Konser takvimi





17 Haziran 2017 Cumartesi Şebnem Ferah

18 Haziran 2017 Pazar MFÖ

19 Haziran 2017 Pazartesi Bülent Ortaçgil § Şebnem Ferah

20 Haziran 2017 Salı Teoman

21 Haziran 2017 Çarşamba Athena

22 Haziran 2017 Perşembe Kenan Doğulu