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Kültür-Sanat

Harbiye Açıkhava Konserleri başlıyor!

17-22 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan konserlerde, Şebnem Ferah, MFÖ, Bülent Ortaçgil § Birsen Tezer, Teoman, Athena ve Kenan Doğulu sahne alacak

10 Haziran 2017 20:20

Atlantis Yapım organizasyonuyla gerçekleşecek Zubizu Harbiye Açıkhava Konserleri’nde sırasıyla Şebnem Ferah, MFÖ, Bülent Ortaçgil § Birsen Tezer, Teoman, Athena ve Kenan Doğulu sahne alacak.

17-22 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan konserlerde, performanslarıyla küçük büyük herkesin beğenisini kazanan, Türkiye’nin en önemli sanatçıları özel repertuarlarıyla onbinlerce müziksever ile buluşacak. 

Şebnem Ferah ile başlayacak konserler, pop müziğin babaları MFÖ’nün babalar günündeki konseriyle devam edecek. Bülent Ortaçgil-Birsen Tezer konserini, Teoman ve ardından Athena takip edecek. Konserler Kenan Doğulu ile sona erecek. 
 

Konser takvimi



17 Haziran 2017 Cumartesi Şebnem Ferah
18 Haziran 2017 Pazar MFÖ
19 Haziran 2017 Pazartesi Bülent Ortaçgil § Şebnem Ferah 
20 Haziran 2017 Salı Teoman 
21 Haziran 2017 Çarşamba Athena
22 Haziran 2017 Perşembe Kenan Doğulu

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