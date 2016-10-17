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Harbiye Açık Hava'da çifte MFÖ

MFÖ, 31 yıl önceki halleriyle balmumu heykelleri gibi beyazlar içinde sahneye çıktı

17 Ekim 2016 12:26

MFÖ grubu önceki gece Harbiye Açıkhava'daydı. Konserin açılış şarkısı MFÖ'nün 1985'te Eurovision'da seslendirdiği 'Diday Diday Day' oldu. Işıklar açıldığında ise izleyenleri sürpriz bekliyordu. Sahnede gerçek MFÖ yerine; grubun Eurovision'daki haliyle tasvir edildiği, Aralık'ta Madame Tussauds İstanbul'da sergilenecek olan balmumu heykelleri vardı.

Daha sonra Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur, 31 yıl önceki halleriyle balmumu heykelleri gibi beyazlar içinde sahneye çıktı. Beş ayda hazırlanan heykeller için, sanatçılarla tek tek dört saatlik vücut ölçülerinin alındığı seanslar yapıldı. Konseri Sertab Erener- Emre Kula, Hande Soral ve Zafer Algöz de izledi.

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