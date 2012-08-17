Harb-İş'le anlaşamayan ABD'li şirket: İncirliği kapatırız!

İncirlik Üssü başta olmak üzere İstanbul, Ankara ve İzmir’deki Amerikan üslerinde işveren olan ABD’li AAFES şirketi, üslerde çalışan 1600 işçinin temsilcisi olan Harb-İş Sendikası’yla anlaşma sağlayamadı. Harb-İş grev kararı alınca AAFES’ten Robin Chetri, işçilere “Gerekirse burayı kapatır gideriz. Siz de işinizden olursunuz, bizim için problem değil” dedi.

Chetri, “şaka gibi” restinin andından dava açmak isteyen işçileri de “Geçmişte bizleri dava edenler oldu ve mahkemeleri 7 yıl sürdü. Beni veya herhangi birimizi mahkemeye veremezsiniz. Amerikan hükümetini mahkemeye vermeniz lazım. Zaten mahkemeye verseniz de o zamana kadar ben çoktan buradan gitmiş olurum” diyerek adeta tehdit etti.

Chetri, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz en ince ayrıntısına kadar önlemimizi aldık. Bu yüzden grev olsa bile problem değil. Bizim için hayat devam edecek ancak grev sizleri çok kötü etkileyecek. Siz grev kararı alacaksınız ama biz de lokavt kararı alacağız. Gerekirse burayı kapatır gideriz. Siz de işinizden olursunuz, bizim için problem değil.”

Harb-İş Şube Başkanı Cem Osman Acet’in genel merkezin talimatları doğrultusunda hareket ettiği, dün de İncirlik Üssü’deki çalışanlarla bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptığı belirtildi.