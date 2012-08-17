T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Harb-İş'le anlaşamayan ABD'li şirket: İncirliği kapatırız!

ABD’li AAFES şirketi, üslerde çalışan 1600 işçinin temsilcisi olan Harb-İş Sendikası’yla anlaşma sağlayamadı

17 Ağustos 2012 14:10

İncirlik Üssü başta olmak üzere İstanbul, Ankara ve İzmir’deki Amerikan üslerinde işveren olan ABD’li AAFES şirketi, üslerde çalışan 1600 işçinin temsilcisi olan Harb-İş Sendikası’yla anlaşma sağlayamadı. Harb-İş grev kararı alınca AAFES’ten Robin Chetri, işçilere “Gerekirse burayı kapatır gideriz. Siz de işinizden olursunuz, bizim için problem değil” dedi.

Chetri, “şaka gibi” restinin andından dava açmak isteyen işçileri de “Geçmişte bizleri dava edenler oldu ve mahkemeleri 7 yıl sürdü. Beni veya herhangi birimizi mahkemeye veremezsiniz. Amerikan hükümetini mahkemeye vermeniz lazım. Zaten mahkemeye verseniz de o zamana kadar ben çoktan buradan gitmiş olurum” diyerek adeta tehdit etti.

Chetri, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz en ince ayrıntısına kadar önlemimizi aldık. Bu yüzden grev olsa bile problem değil. Bizim için hayat devam edecek ancak grev sizleri çok kötü etkileyecek. Siz grev kararı alacaksınız ama biz de lokavt kararı alacağız. Gerekirse burayı kapatır gideriz. Siz de işinizden olursunuz, bizim için problem değil.”

Harb-İş Şube Başkanı Cem Osman Acet’in genel merkezin talimatları doğrultusunda hareket ettiği, dün de İncirlik Üssü’deki çalışanlarla bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptığı belirtildi.

ETİKETLER

incirlik üssüadanaabdharb işAAFES

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

Saadet Partisi Libya Tezkeresi için kararını açıkladı...

Akşener açıkladı; İyi Parti Libya Tezkeresi'ne 'hayır' oyu verecek...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24