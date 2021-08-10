Harb-İş sendikası, uçak yangın filosu kurmaya talip

“Bakım yapıldığı sürece yaşına bakmadan kullanılabilir”
Hasan Atak, yangın sönderme uçaklarının bakımları yapıldığı sürece yaşına bakılmadan kullanılabileceğini belirtti. Atak, "Uçaklarda ömür kavramı parça bazında olup kritik parçaların kontrol/değişim işlemleri yapıldığı sürece emniyetli bir şekilde uçurulabilir" dedi.
Envanterlerinde bulunan T-38 uçaklarının yaşı 59 dan (1962 model), F-4 uçaklarının yaşı 48 den (1973 model), F-16 uçaklarının yaşı 35 den (1986 model) başladığını kaydeden Atak, tüm jet ve pervanenin, motorların bakım onarımının, Casa tipi uçaklar ve Couger Helikopter motor bakımlarının yapıldığını söyledi.
“Halen bu uçaklar bakımları yapılarak uçurulmakta ve daha uzun yıllar da uçurulacaklardır. Yaşlarına bakıp antika denilecek olan bu uçaklar uygulanan doğru bakımlar ile ilk günkü performanslarıyla kullanılabilmektedir. Fabrikamızda FASBAT faaliyetleri ile bu başarı sağlanabilmektedir” diyen Atak, jet uçaklarında gösterilen bu başarının yangın söndürme uçaklarında da çok rahat gösterilebileceğini belirtti.