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Harb-İş sendikası, uçak yangın filosu kurmaya talip

10 Ağustos 2021 13:09

Eskişehir Türk Harb-İş üyeleri her türlü yangın uçaklarının bakım, onarım ve idamesini yapabileceklerini ve Türkiye’ye hizmet verecek ‘Uçak Yangın Filosu’ oluşturabileceklerini duyurdu.

Ekonomimanset'in haberine göre Türk Harb-İş Eskişehir Şube Başkanı Hasan Atak, “Bizler yıllardır Türk Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan dünyanın en önemli uçaklarının motorlarına müdahale eden, F-4’ler F-16’ları tamir eden Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne bağlı Eskişehir Türk Harb-İş üyeleri olarak; her türlü yangın uçaklarının bakım, onarım ve idamesini yapabileceğimizi, Türkiye’ye hizmet verecek 'Uçak Yangın Filosu' oluşturabileceğimizi duyurmak istiyoruz” dedi.

“Bakım yapıldığı sürece yaşına bakmadan kullanılabilir”

Hasan Atak, yangın sönderme uçaklarının bakımları yapıldığı sürece yaşına bakılmadan kullanılabileceğini belirtti. Atak, "Uçaklarda ömür kavramı parça bazında olup kritik parçaların kontrol/değişim işlemleri yapıldığı sürece emniyetli bir şekilde uçurulabilir" dedi.

Envanterlerinde bulunan T-38 uçaklarının yaşı 59 dan (1962 model), F-4 uçaklarının yaşı 48 den (1973 model), F-16 uçaklarının yaşı 35 den (1986 model) başladığını kaydeden Atak, tüm jet ve pervanenin, motorların bakım onarımının, Casa tipi uçaklar ve Couger Helikopter motor bakımlarının yapıldığını söyledi.

“Halen bu uçaklar bakımları yapılarak uçurulmakta ve daha uzun yıllar da uçurulacaklardır. Yaşlarına bakıp antika denilecek olan bu uçaklar uygulanan doğru bakımlar ile ilk günkü performanslarıyla kullanılabilmektedir. Fabrikamızda FASBAT faaliyetleri ile bu başarı sağlanabilmektedir” diyen Atak, jet uçaklarında gösterilen bu başarının yangın söndürme uçaklarında da çok rahat gösterilebileceğini belirtti.

Harb-İşsendikayangınHasan Atak
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