Harb-İş sendikası, uçak yangın filosu kurmaya talip

Eskişehir Türk Harb-İş üyeleri her türlü yangın uçaklarının bakım, onarım ve idamesini yapabileceklerini ve Türkiye’ye hizmet verecek ‘Uçak Yangın Filosu’ oluşturabileceklerini duyurdu.

Ekonomimanset'in haberine göre Türk Harb-İş Eskişehir Şube Başkanı Hasan Atak, “Bizler yıllardır Türk Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan dünyanın en önemli uçaklarının motorlarına müdahale eden, F-4’ler F-16’ları tamir eden Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne bağlı Eskişehir Türk Harb-İş üyeleri olarak; her türlü yangın uçaklarının bakım, onarım ve idamesini yapabileceğimizi, Türkiye’ye hizmet verecek 'Uçak Yangın Filosu' oluşturabileceğimizi duyurmak istiyoruz” dedi.