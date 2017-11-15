HARAMİDERE'DEKİ MİDİBÜS KAZASI KAMERADA

Haber-Kamera: Ersan SAN - / İstanbul DHA

D-100 karayolu Haramidere Mevkii yan yolda, bir midibüsün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, D - 100 Karayolu Haramidere Mevkii Yan Yol Ankara istikametinde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Gürpınar-Yenibosna hattındaki midibüsün sürücüsü bilenmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan midibüs kaldırıma çarptıktan sonra devrildi. Kazada midibüsün içerisinde bulunan 6 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk tedavilerinin ardından yaralıları çevredeki hastanelerine götürdü. Kaza nedeniyle D-100 yanyol Ankara istikameti yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı. Trafik yoğunluğu oluştu. Olay yerine gelen kurtarıcı aracının kazaya karışan midibüsü kaldırmasının ardından trafik normale döndü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

KAZA ANI KAMERADA

Bu arada kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde hızla gelen midibüsün devrildiği görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-GÜVENLİK KAMERASINDAN KAZA ANI

-Olay yerinden görüntüler

-Devrilen midibüs

-Ambulans

-Midibüsün çekiciyle kaldırılması