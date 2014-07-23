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'Haram lokma yemedim' diyen polisin fotoğrafı sosyal medyanın yeni fenomeni

Emniyet mensuplarına yönelik operasyonda gözaltına alınırken kelepçeli ellerini havaya kaldıran Emniyet Müdürü Hayati Başdağ'ın fotoğrafından tişört bastırma çağrısı başladı

23 Temmuz 2014 17:18

Emniyet mensuplarına yönelik başlatılan operasyon kapsamında gözaltına alınan Emniyet Müdürü Hayati Başdağ'ın elleri kelepçeli verdiği poz ve sözleri sosyal medyada fenomen oldu.

Sahur vakti gözaltına alınan emniyet mensuplarından 3.Sınıf Emniyet Müdürü Hayati Başdağ, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrolü çıkışında kelepçeli ellerini havaya kaldırarak "Haram lokma yemedim. En ufak kanun dışı hiçbir işim yok" diye bağırmıştı.

Hayati Başdağ'ın bu sözleri ve hareketi kısa sürede sosyal medyada fenomen oldu. Bir çok sosyal medya kullanıcısı profil resimleri değiştirerek Hayati Başdağ'ın kelepçeli ellerini havaya kaldırdığı fotoğrafı kullanmaya başladı. Kullanıcılar arasında Hayati Başdağ'ın sözlerinin ve fotoğrafının yer aldığı tişört bastırmayı düşünenler de var.

 

 

 


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