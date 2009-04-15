T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Haraç alamayınca aracı yaktılar

Gaziantep'te bir iş adamından haraç isteyen 2 kişi, haracı alamayınca iş adamının otomobilini yolda durdurup ateşe verdi.

15 Nisan 2009 03:00

Gaziantep'te bir iş adamından haraç isteyen 2 kişi, haracı alamayınca iş adamının kullandığı otomobili yolda durdurup ateşe verdi.

Edinilen bilgiye göre; Değirmiçem Mahallesi Ali Fuat Cebesoy Bulvarı'nda bir aracın yakıldığı ihbarını alan polis ekipleri ile itfaiye ekipleri, yangının otomobilin üzerine dökülen yanıcı maddeden kaynaklandığını belirledi.

Bunun üzerine, otomobildeki yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, otomobilin sahibi olduğu öğrenilen C.H'nin ifadesine başvuruldu.

C.H'nin ifadesi doğrultusunda soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, otomobili yaktığı iddia edilen Cahit K. ve Hasan Hüseyin K'yi yakaladı.

Gözaltına alınan iki zanlının, sorgularında, iş adamı C.H'den tehditle 100 bin TL haraç istediklerini, iş adamının kendilerini oyaladığını, bu yüzden otomobili yaktıklarını itiraf ettiği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cahit K. ve Hasan Hüseyin K, "tehdit yoluyla para isteme ve mala zarar verme" suçlarından tutuklandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24