Haraç alamayınca aracı yaktılar

Gaziantep'te bir iş adamından haraç isteyen 2 kişi, haracı alamayınca iş adamının kullandığı otomobili yolda durdurup ateşe verdi.



Edinilen bilgiye göre; Değirmiçem Mahallesi Ali Fuat Cebesoy Bulvarı'nda bir aracın yakıldığı ihbarını alan polis ekipleri ile itfaiye ekipleri, yangının otomobilin üzerine dökülen yanıcı maddeden kaynaklandığını belirledi.



Bunun üzerine, otomobildeki yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



Soruşturma kapsamında, otomobilin sahibi olduğu öğrenilen C.H'nin ifadesine başvuruldu.



C.H'nin ifadesi doğrultusunda soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, otomobili yaktığı iddia edilen Cahit K. ve Hasan Hüseyin K'yi yakaladı.



Gözaltına alınan iki zanlının, sorgularında, iş adamı C.H'den tehditle 100 bin TL haraç istediklerini, iş adamının kendilerini oyaladığını, bu yüzden otomobili yaktıklarını itiraf ettiği öğrenildi.



İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cahit K. ve Hasan Hüseyin K, "tehdit yoluyla para isteme ve mala zarar verme" suçlarından tutuklandı.

