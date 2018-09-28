Harabede yaşıyor, zurna çalarak hasta çocuğuna bakmaya çalışıyor

Can ÇELİK/ ADANA, (DHA)- ADANA’da 45 senedir sokaklarda zurna çalarak topladığı paralarla geçimini sağlayan Hüseyin Uygaç (55) ailesiyle birlikte derme çatma bir evde yaşıyor. Çocuğunun akciğerlerinden hasta olduğunu belirten Uygaç, kazandığı parayla çocuğunun ilaçlarını ve evin yiyecek masrafını karşılamaya çalıştığını söyledi.

Merkez Seyhan ilçesinde bulunan tarihi Taşköprü üzerinde 45 senedir zurna çalarak geçimini sağlayan Hüseyin Uygaç, ailesiyle birlikte suyu olmayan, elektriğini de komşularından aldığı bir barakada yaşarken, hasta çocuğuna sağlıklı şartlarda bakamadığını dile getirdi. Yaşadığı kötü günleri gözyaşları içerisinde anlatan baba Uygaç, şunları söyledi:

\"45 senedir bu sanatı icra ediyorum. Neden yapıyorum, çünkü hastam var. Evim, barkım yok. Çadır gibi bir yerde ailemle yaşıyorum. Ben kimseden zorla para istemiyorum, şapkamı açarım, para atarlarsa benimdir, atmazlarsa canları sağ olsun. Çocuklarımla eşimle aynı harabede kalıyoruz. Bir yandan hasta çocuğuma bakıyorum bir yandan da ekmek derdindeyim. Başımı sokacak bir göz evim olsun istiyorum. Sıcak bir yuvam olsun istiyorum. Gelsinler yaşadığım yeri görsünler, o zaman halimi anlarlar. Lütfen rica ediyorum. Gelsinler denetlesinler. Ekmek kazanabilirsem çocuklarım doyar kazanamazsam aç yatarlar. Dün aç yattık mesela. Ablanın biri 5 lira para verdi. Ben ablaya rica ettim 20 lira istedim oğluma ilaç almak için. Sağ olsun yardım etti.\"

\'ELEKTRİĞİM, SUYUM YOK\'

Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’ndeki evlerinde hasta çocuğu Bektaş Uygaç’ın (16) başında duran anne Nergiz Uygaç (50) ise elektriğini komşusundan çektiği ve suyu olmayan bir evde yaşam mücadelesi verdiklerini söyledi. Uygaç, \"Komşular Allah rızası için yardım ediyorlar, ekmek veriyorlar. Hasta çocuğum var bakımını yapamıyorum. Evin yıllık kirasını ödeyemiyorum, çıkmamı istiyorlar. Ben buradan da çıkarsam çocuğumu alıp dışarda kalsam, ortalık kötü. Ben canımı güvenemem\" diye konuştu.

10-15 LİRA KAZANIYOR

Eşinin sabahtan akşama kadar güneşin altında zurna çalarak günde 10-15 lira para kazandığını belirten Uygaç, \"Başımı sokacak bir ev istiyorum. Çocuğumun tedavi edilmesini istiyorum. Yerim yok yurdum yok. Bu şartlarda yaşamak çok zor. Devletimiz ne yardım ederse Allah razı olsun diyorum\" dedi.

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