Hapşırık cinsel uyarı alarmı

İngiliz bilim insanları, hapşırığın nedenini araştırdı. İnsanların dörtte biri, güneş ışığına maruz kalınca hapşırıyor.



Hapşırmanın ikinci nedeni daha ilginç: Seks düşünmek veya orgazm olmak da hapşırtıyor. Bu durum, kadınlarda ve erkeklerde kontrol dışı gelişiyor. Oxford’daki John Radcliffe Hastanesi’nde görevli Kulak Burun Boğaz uzmanı Dr. Mahmud Bhutta, ilk başlarda bu olaya inanmadığını ancak yapılan araştırmalardan sonra ortaya atılan iddiaların doğru olduğunu söyledi. Kimliği açıklanmayan bir adam, ne zaman cinsel açıdan uyarılsa, hapşırık tuttuğunu öne sürmesi üzerine olay araştırlamaya başlanmıştı.



Hapşırıldığında, hava burundan saatte 150 km. hızla çıkıyor ve 40 bin kadar mukus damlacığı saçılıyor.



Biri hapşırdığında sadece İngilizler ve Türkler "Çok yaşa" diyor. Nedeni, hapşırıldığında ruhun bedenden dışarı kaçabileceği yolundaki eski inanış.