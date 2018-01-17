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Spor

Hapoel Holon - Pınar Karşıyaka: 93-95

İSTANBUL, (DHA) SALON: Holon Toto HAKEMLER: Georgios Poursanidis, Fernando Calatrava, Jasmina Juras HAPOEL HOLON: Holloway 4, Cline 4, Walden 12, Colman 9, Blatt 1, Pnini 8, Alexander 10, Harrush, Thomas 15, Rice 30 PINAR KARŞIYAKA: Berk 11, Metin 7, Ege

17 Ocak 2018 03:03

İSTANBUL, (DHA)

SALON: Holon Toto
HAKEMLER: Georgios Poursanidis, Fernando Calatrava, Jasmina Juras
HAPOEL HOLON: Holloway 4, Cline 4, Walden 12, Colman 9, Blatt 1, Pnini 8, Alexander 10, Harrush, Thomas 15, Rice 30
PINAR KARŞIYAKA: Berk 11, Metin 7, Egemen 2, Waters 19, Marko 13, Wood 6, Kennedy 18, Jones 19, Alp
1\'İNCİ PERİYOT: 33-20
İLK YARI: 55-48
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 74-71
5 FAUL ALAN: 39.34 Alexander (Hapoel Holon) - 38.03 Wood (Pınar Karşıyaka)

FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 11\'inci hafta maçında temsilcimiz Pınar Karşıyaka deplasmanda İsrail ekibi Hapoel Holon\'u 95-93 yendi. Bu sonuçla birlikte İzmir ekibi 7\'nci galibiyetini alırken, İsrail temsilcisi 8\'inci mağlubiyetini tattı.

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