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Hapisten önce son pozlar

Lindsay Lohan cezaevi için gün sayarken, hayranlarına kıyak yaptı

17 Temmuz 2010 03:00

T24- Lindsay Lohan cezaevi için gün sayarken, hayranlarına kıyak yaptı.

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Hollywood'un arıza yıdızlarından Lindsay Lohan, 90 günlük hapis cezasını çekmek üzere gün sayarken, Alman GQ dergisine verdiği pozlar görücüye çıktı. Lohan'ın derginin ağustos sayısında verdiği seksi pozlarda, oyuncunun formda vücudu dikkat çekiyor. Şu sıralar hapishaneden çıktığında ilk röportajını vermek üzere basın kuruluşlarıyla pazarlıklarını sürdüren Lohan, tek bir röportaj için bir milyon dolar talep ediyor.

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