Hapisten önce son pozlar

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Hollywood'un arıza yıdızlarından Lindsay Lohan, 90 günlük hapis cezasını çekmek üzere gün sayarken, Alman GQ dergisine verdiği pozlar görücüye çıktı. Lohan'ın derginin ağustos sayısında verdiği seksi pozlarda, oyuncunun formda vücudu dikkat çekiyor. Şu sıralar hapishaneden çıktığında ilk röportajını vermek üzere basın kuruluşlarıyla pazarlıklarını sürdüren Lohan, tek bir röportaj için bir milyon dolar talep ediyor.