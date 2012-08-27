Hapisten izin aldı, 3 kişiye tecavüz etti

Kırşehir Yarı Açık Cezaevi'nden 4 gün izin alarak çıkan bir zanlı, Nevşehir'de ikisi erkek çocuk, biri sağır ve dilsiz öz teyzesi olmak üzere 3 kişiye tecavüz ettikten sonra kayıplara karıştı.

Ntvmsnbc.com'un haberine göre, Nevşehir nüfusuna kayıtlı bulunan S.G. (29), bir yıl önce küçük çocuklara cinsel taciz, hırsızlık, adam dövme gibi suçlardan yakalanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza ve Tutukevi'ne konuldu. 3 ay önce ise cezası 500 günden az olanlar için kanun kapsamında Kırşehir Yarı Açık Cezaevi'ne gönderildi. Cezaevinden 4 gün için izin alarak Nevşehir'e gelen zanlı, önce Mehmet Akif Mahallesi'nde bir evde oturan 60 yaşlarında sağır ve dilsiz öz teyzesine, sonra da aynı mahallede bulunan evlerinin önünde birbiriyle sohbet eden 8 ve 10 yaşlarında 2 erkek çocuğu zorla tenha bir mekana götürerek tecavüz etti. 10 yaşındaki çocuğu direnmeye çalışması üzerine darp ettiği de öğrenildi.



S.G, sonrasında kayıplara karıştı. Polis, zanlıyı yakalamak üzere soruşturma başlattı.