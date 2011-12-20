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Hapisten çıktı, Playboy'a soyundu

Şartlı tahliye kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan ve dört saat kaldığı cezaevinden çıkar çıkmaz Playboy’a soyunan Lindsay

20 Aralık 2011 02:00


T24 - Şartlı tahliye kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan ve dört saat kaldığı cezaevinden çıkar çıkmaz Playboy’a soyunan Lindsay Lohan’ın bir milyon dolar değerindeki pozlarını barındıran dergi raflarda. Ancak dergi piyasaya çıkar çıkmaz satış rakamlarıyla ilgili tartışmalar başladı bile.

 O pozlar raflarda


Radikal gazetesinde yer alan habere göre; playboy yetkilileri ocak/şubat sayısının yok sattığını belirtirken, bazı kaynaklar ise satış rakamlarının beklenenden daha düşük olduğunu ve derginin sahibi Hugh Hefner’ın hayal kırıklığına uğrattığını söylüyor. Playboy yetkilileri ise özellikle Florida ve California eyaletleri için ekstra baskı siparişi alındığını ve son günlerde ‘iPlayboy.com’a üye olmak isteyenlerin sayısında büyük bir artış olduğunu söyledi. Hugh Hefner, geçen hafta Lohan’ın pozlarının internete düşmesinin ardından baskının hızlandırılması emrini vermişti.


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