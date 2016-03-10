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Hapisten çıkan 'yakışıklı mahkum' model olacak

Mahkumun, 'sabıka kaydı' fotoğrafı 100 binden fazla kişi tarafından beğenilmişti

10 Mart 2016 19:25

ABD'de California'da polisin sabıka kaydı fotoğrafını prosedür gereği Facebook'tan paylaşmasıyla üne kavuşan ve fiziğiyle dikkatleri çeken Jeremy Meeks hapisteyken modellik teklifleri almaya başlamıştı. 'Yakışıklı mahkum'' olarak sosyal medya mecralarında tanınan Meeks 27 aylık cezasını tamamlayıp hapisten çıktı. 

Posta'nın haberine göre, yasadışı silah bulundurmak suçundan Haziran 2014'te ceza alan ABD’li mahkûm Jeremy Meeks'in Facebook’ta yayımlanan 'sabıka kaydı' fotoğrafı 100 binden fazla kişi tarafından beğenilmişti.

Bunun üzerine haberlere konu olan ve dünya çapında üne kavuşan makûm henüz hapisteyken birçok hayran edinmiş ve modellik teklifleri almaya başlamıştı.

Evli ve beş yaşında bir erkek çocuğu babası olan 32 yaşındaki Meeks, yaklaşık 20 ay sonra cezaevinden çıktı.

Cezaevindeyken modellik yapmak için bazı ajanslarla anlaştığı öğrenilen Jeremy Meeks'in yakında objektif karşısına geçmesi bekleniyor. 

Serbest kaldıktan sonra Instagram hesabı "jmeekofficial"dan menajeriyle birlikte fotoğrafını paylaşan Meeks, "Modellik kariyerime başlamak için hazırım" dedi.

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