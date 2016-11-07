Hapisten çıkan koca, boşanmak isteyen eşinin işyerini basıp, şube müdürünü öldürdü

Kayseri'nin Develi ilçesinde bir süre önce cezaevinden çıkan Nurettin Yürek, boşanmada davası açan ve mahkeme tarafından uzaklaştırma kararı bulunan eşinin çaycı olarak çalıştığı banka şubesini bombalı tüfekle bastı. Silahla girdiği bankada tartıştığı şube müdürü 32 yaşındaki Recep Taştan’ı vurarak öldüren Yürek, polislerin açtığı ateş sonu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü.

Hürriyet’te yer alan habere göre, olay, Deve ilçesi Aşağı Fenese Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’ndeki bir banka şubesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce cezaevinden çıkan Nurettin Yürek, boşanma davası açan ve mahkeme tarafından uzaklaştırma kararı verilen eşi Asiye Yürek’in çaycı olarak çalıştığı banka şubesine geldi.

Hakkında runbatsız silah bulundurmak, oto hırsızlığı, hırsızlık ve yağma suçlarından 17 ayrı dosya bulunan Nurettin Yürek, elindeki pompalı tüfekle güvenlik görevlisini etkisiz hale getirerek banka içerisinde eşini aramaya başladı. Bu sırada gürültü üzerine ne olduğunu öğrenmek için odasından çıkan Şube Müdürü Recep Taştan, Nurettin Yürek’in yanına geldi. Yürek’in eşini aradığını öğrenen Müdür Taştan, ”Asiye hanım burada yok” dedi. Bu yanıta sinirlenen öfkeli koca Yürek, eşi Asiye Yürek’i sakladıklarını öne sürdüğü Taştan ile tartıştı. Kısa süren tartışmanın ardından Yürek’in pompalı tüfekle ateş açtığı şube müdürü Taştan olay yerinde yaşamını yitirdi.

Banka çalışanları panik ve korku yaşarken ihbar üzerine gelen polis ekibi, Yüreke teslim olması için çağrıda bulundu. Ancak banka çalışanlarını tehdit eden Yürek, polisin açtığı ateş sonucu yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yürek, kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, yaşamını yitiren Recep Taştan’ın evli ve bir çocuk babası olduğu, ayrıca 1 ay önce olayın meydana geldiği banka şubesine atandığı öğrenildi.