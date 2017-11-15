Hapisteki Yazarlar Günü'nde hükümetlere çağrı

PEN International'ın internet sayfasında 15 Kasım'a özel yayımlamış olan bildiride, ifade özgürlüğünün küresel olarak tehdit altında olduğunun altını çizilirken yazarların artan bir şekilde hükümetleri tarafından hedef gösterildiği ifade edildi.

Birlik adına açıklama yapan PEN’in Uluslararası Tutuklu Yazarlar Komitesi Başkanı Salil Tripathi, barışçıl ve özgür bir şekilde kendini ifade edebilme özgürlüğü için "ağır bedeller ödeyen" yazarlarla dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Tripathi, "yazarları susturmaya çalışan hükümetler ve ifade özgürlüğünü bir tehdit olarak gören her otorite, sistem ya da iktidara karşı mücadele etmeye devam edeceklerini" duyurdu.

İstanbul'da da PEN Türkiye Merkezi, Türkiye Yazarlar Sendikası, Türkiye Yayıncılar Birliği, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Sendikası ortak basın toplantısı düzenledi. "Yazarları serbest ve özgür bırakın” çağrısıyla düzenlenen toplantıda hapisteki yazar ve gazetecilerin yaşadıkları zorluklara dair bilgiler paylaşıldı ve demokrasinin temel değerlerinin, hukuk devleti ilkelerinin yıkılışının önüne geçilmesinin tüm toplumun huzuru için ortak payda olduğu vurgulandı.

DW, MY/CÖ

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