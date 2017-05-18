“Hapisteki gazetecilerin arttığı bir dönemde ekonomi düzelmez”

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin TBMM Genel Kurul görüşmelerinde konuşan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, her yıl çıkarılan afların ekonomide kriz olduğu anlamına geldiğini belirtti. Konuşmasında üreten, yatırım yapan bir ekonomi için insanların güven duyacağı, demokrasi ve hukuk devletine ihtiyaç olduğuna vurgu yapan Çakırözer, “Hapisteki gazetecilerin sayılarının arttığı bir ülkede ekonomi düzelmez. Ülkemizin düze çıkışı ancak ve ancak OHAL yönetiminden olağan yönetime geçmişle, demokrasi ve hukuk devlet çıtamızı yükseltmekle olur” dedi.

"Hapisteki gazeteciler arttıkça ekonomi düzelmez"

TBMM Genel Kurulundaki konuşmasında Türkiye’de tutuklu gazeteci sayısının giderek arttığına dikkat çeken Çakırözer, “Ekonomimizin krizden çıkabilmesi, üreten, yatırım yapan bir ekonomiye dönüşmesi için, insanımızın ve yatırımcıların güven duyacağı demokrasi ve hukuk devletine ihtiyacımız var. Fakat ülkemizde gazeteciler tutuklu.. Tutuklu gazetecilerin sayısı azalmıyor artıyor, Anayasa Mahkemesi’nin kararlarına rağmen milletvekilleri tutuklu yargılanıyor.. Bu hepimiz için bir büyük ayıptır. Bu kürsüden defalarca Murat Sabuncu’nun, Kadri Gürsel’in, Musa Kart’ın, Nazlı Ilıcak’ın, Ali Bulaç’ın, Ahmet Turan Alkan’ın, Şahin Alpay’ın durumlarını anlatarak, serbest kalmaları çağrısı yapmıştım. Değil onların serbest bırakılmaları, aralarına yenileri eklendi! Son olarak Cumhuriyet internet editörü Oğuz Güven 55 saniye içinde düzeltilen yanlış bir başlık yüzünden önce gözaltına alındı, sonra da tutuklandı.. Gazetecilerin hapiste çürütüldüğü bir ülkede ekonomi düzelmez. Ülkemizin düze çıkışı ancak ve ancak OHAL yönetiminden olağan yönetime geçişle, demokrasi ve hukuk devleti çıtamızı yükseltmekle olur” dedi.

"Her yıl af çıkarmak büyük kriz demek"

Eskiden üç yılda bir getirilen yapılandırma ve af kanunlarının sıklığının giderek arttığına dikkat çeken Çakırözer, AKP hükûmetleri döneminde adına ‘yeniden yapılandırma’ ya da ‘af’ denilen 11'inci kanunun görüşüldüğünü belirtti. Her yıl çıkarılan afların ekonomide kriz olduğu anlamına geldiğini dile getiren Çakırözer şöyle konuştu:

“Her yıl yeni bir af ya da yapılandırma kanunu gelmesinin anlamı ülkemiz ekonomisinde yapısal sorunlar, büyük kriz olduğunu göstermektedir. Bu paketteki yeniden yapılandırmalara yurttaşlarımızın çektikleri sıkıntıları hafifletmesi umuduyla karşı olmamakla beraber, asla kabul etmeyeceğimiz hukuka aykırı düzenlemeler var. Bunlara sonuna kadar karşıyız. Anayasaya aykırı biçimde, yasama organı parlamentomuzu tamamen devreden çıkararak Maliye Bakanına ve Bakanlar Kuruluna bazı mükellefler için keyfi uygulamaların yolunu açacak son derece geniş tecil yetkisi getirilmesini sorunlu buluyoruz. Tabi ki zorda olan mükellefler için mücbir sebeplerde tecil müessesesi önemlidir, gereklidir. Ama bunun koşullarının, sınırlarının mutlaka kanunla belirlenmesi gerekir. Bu yetki tek bir kişiye hele hele de seçilmemiş bir bakanın iki dudağı arasına bırakılamaz.”