Hapisteki gazetecilere İHD’den ödül

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi tarafından verilen Ayşe Nur Zarakolu Düşünce ve İfade Özgürlüğü ödülleri 9 Mayıs’ta İHD’nin İstanbul şubesinde gerçekleşen bir törenle sahiplerini buldu.

Ayşe Nur Zarakolu Düşünce ve İfade Özgürlüğü ödülünün bu yılki sahipleri arasında Ahmet ve Mehmet Altan, İnan Kızılkaya, Kadri Gürsel de var.

Bu yıl on beşincisi verilen Ayşe Nur Zarakolu İfade Özgürlüğü Ödül Töreni İHD İstanbul Şube Başkanı Derya Gazioğlu Keskin’in konuşmasıyla başladı.

Keskin şöyle konuştu:

“Unutmayacak unutturmayacağız. Bu karanlık ve zor günlerde Ayşe Nur Zarakolu’nu anmak için bir arada olmak çok önemli. Her emeğin, her sözün anlamını, ‘cesaret ana’ olmanın kıvancını bırakarak aramızdan ayrıldı. İHD’nin kuruluşuna büyük emek harcadı. Ölümünden önce onur kuruluna seçildi. Yayınladığı kitaplar nedeniyle birçok kere hapis yattı. Yayıncılığı, düşünce özgürlüğünü hayata geçirme aracı olarak kullandı. Hapis yattı ama bildiği yoldan asla dönmedi. Her daim ihlallerin takipçisiydi ve yorulmaz bir hak savunucusuydu. Bugün düşünce özgürlüğüne saldırılar devam etmekte, kitaplar toplatılmakta çocuklar öldürülmekte. Bu ödül töreninde bizler diyoruz ki her şeye rağmen gelecek güneşli günlere inancımızı yitirmeden, kaybettiklerimizin öğrettikleri cesaretle mücadelemize devam ediyoruz.”

İnsan hakları mücadelesinde yitirilenler için yapılan bir dakikalık saygı duruşu sonrası Ayşenur Zarakolu hakkında bir sinevizyon gösterisi gerçekleşti. (P24)