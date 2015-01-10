Hapisteki gazeteci Yakup Köse: Kızım beni askerde biliyor

28 Şubat döneminde 14 yaşındayken katıldığı bir eylemde gözaltına alınan ve 10 yıl cezaevinde kalan ve Noel Baba isimli operasyonda görevlilere direndiği gerekçesiyle yargılandığı davada mahkum olup 16 Aralık 2014’te tutuklanan gazeteci Yakup Köse, Milat gazetesindeki yazılarına tekrar başlayacak.

Yakup Köse’yi cezaevinde ziyaret eden Milat Gazetesi Yayın Koordinatörü Ahmet Zeki Gayberi, “Yakup, 28 Şubat’ın bin yıl süreceğini iddia edenlerin ellerindeki son koz gibi. Dönemin aktörlerinin itibarının bile sıfırlandığı bir dönemde Yakup, o günlerin belleğimizden çıkmamasını sağlayan vicdan hafızamız. Bu ülkede hep söylediğimiz gibi sadece bir kısım gazeteciler ve sadece bir kısım gazetecilik kutsaldır” dedi.

Gayberi, “Yakup, ziyaretine gelen iki kızından küçüğünün, kendisini askerde olarak bildiğini, biran önce ‘vatan’ görevini bitirip eve dönmesini istediğini anlatırken gülümsüyordu” diye konuştu.

Ahmet Zeki Gayberi’nin Milat gazetesinin bugünkü (10 Ocak 2015) nüshasında yayımlanan, “Yakup’tan selam var” başlıklı yazısı şöyle:

‘Yakup’tan selam var’

Bu ülkede “Ümmet” dediği için kumpaslara uğrayan ve halen cezaevinde olan 28 Şubat mağduru onlarca gazeteci var.

Onlardan birisi de iş arkadaşımız, gazeteci yazar Yakup Köse.

Önceki gün karlı bir İstanbul sabahı, Genel Yayın Yönetmenimiz Ali Adakoğlu ve Haber Merkezi’mizden Özlem Doğan’la T1 Koğuşu’na ulaşmak için Metris Cezaevi’nin soğuk koridorlarını aşındırıyorduk.

Milat yazarı, 28 Şubat’ın ve onun ‘Paraleli’ndeki tüm kumpasların mağduru Yakup Köse’yle görüşecektik.

“Özgür basın susturuluyor” diyen ulusalcısı, solcusu, Paralelcisi, liberali hiç kimsenin ‘Özgürlük’ radarına girmeyen ‘öteki’ bir gazeteci Yakup Köse.

Yakup Köse gazeteci ve yazar.

Paralel bir operasyonla kollarına kelepçe takılarak Metris’e gönderildi.

Paralel Yapı’ya yönelik 14 Aralık operasyonundan iki gün sonra 16 Aralık 2014’te bindiği halk otobüsünde, yaka paça gözaltına alındı.

***

Yakup, 28 Şubat’ın bin yıl süreceğini iddia edenlerin ellerindeki son koz gibi.

Dönemin aktörlerinin itibarının bile sıfırlandığı bir dönemde Yakup, o günlerin belleğimizden çıkmamasını sağlayan vicdan hafızamız.

Bu ülkede hep söylediğimiz gibi sadece bir kısım gazeteciler ve sadece bir kısım gazetecilik kutsaldır(!)

Yakup, onların kutsalına çomak sokan bir ayrık otu olduğu için merkez medyanın, büyük televizyonların, ülkesini dış devletlere şikayet edenlerin gündemine asla girmez!

***

1997’de 14 yaşında iken katıldığı bir mitingden sonra gözaltına alan ve daha 14 yaşında hakkında idam kararı verilen Yakup, 10 yıla yakın hapis yattı.

Geçen sene, 2000 yılında kaldığı Bandırma Cezaevi’ne düzenlenen Noel Baba Operasyonu’nda güvenlik güçlerine direndiği gerekçesiyle 14 yıl sonra bir daha Hapishane bileti kestiler Yakup Köse’ye.

Hâlbuki Yakup, operasyon sırasında hastanede yatıyordu. Avukatlarının tüm itirazlarına rağmen mahkeme araştırmayı genişletmeyip alelacele mahkûmiyetine karar verdi.

***

10 yıl yatmış olmayı, “Antrenmanlı” olarak değerlendiren Yakup Köse’nin morali çok iyi. Milat okurları başta olmak üzere tüm dostlara baki selamları var.

Yakup Köse gövdesi minyon, yüreği milyon adam gibi bir adam!

Kendisine yapılan operasyonun ardından 32 kişiye daha operasyon yapıldığını söylüyor.

Diğerkâm bir mümin olarak kendinden ziyade eski hesapları görmek isteyenler tarafından aynı dönemde hapse atılan bu mazlumlara da dikkat çekilmesini istiyor.

Şöyle konuşuyor Yakup;

“6 çocuk babası olan insanları bile benimle aynı dönemde içeriye aldılar. Ben biraz daha medyada öne çıktım diye onları hiç kimse bilmedi. Ayrıca 28 Şubat döneminden bu yana haksız bir şekilde halen hapiste olan her fraksiyondan birçok mağdur insan var. Genel Af çıkmadan bu mağduriyetlerin münferiden giderilmesi zor görünüyor. Hukukçuların ve yöneticilerin sadece bize yapılan ‘Haksızlıkları’ dile getirip, hiçbir şey yapmaması çok üzücü.”

Yakup, yeryüzünün hangi köşesinde olursa olsun ümmetin mazlum ve mağdur her ferdi için dua ettiğini, insanların duasından kendisini de eksik etmemesini rica etti.

Yakup, ziyaretine gelen iki kızından küçüğünün, kendisini askerde olarak bildiğini, biran önce “vatan” görevini bitirip eve dönmesini istediğini anlatırken gülümsüyordu.

Yakup’un kitabında umutsuzluk yok çünkü…

NOT: Buradan sizlere bir müjdeyi de verelim. Yakup Köse, Milat Gazetesi’ndeki yazılarına yakında yeniden başlayacak.