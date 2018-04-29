Hapisteki gazeteci ve ressam Zehra Doğan'a İsviçre'de düşünce özgürlüğü ödülü

Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde bulunan gazeteci ve ressam Zehra Doğan, İsviçre'deki Freethinkers (Özgür Düşünenler) adlı kuruluş tarafından düşünce özgürlüğü ödülüne layık görüldü.

'nin edindiği bilgiye göre ödül, Pazar günü İsviçre'nin Zürih kentinde düzenlenecek bir törenle verilecek.

Ödülü Zehra Doğan'ın Fransa'da yaşayan arkadaşı Naz Öke, Doğan adına teslim alacak.

2016 yılında Nusaybin'deki çatışmaları haberleştiren Doğan, kentten ayrıldıktan sonra Temmuz ayında tutuklanmış ve 5 ay hapiste kalmıştı.

Yazdığı bir haber ve yaptığı bir resimden ötürü yargılanan Zehra Doğan'ın davasında hakim, Doğan'ın çizdiği resmin "eleştiri sınırının ötesinde" olduğuna hükmederek "terör örgütü propagandası" suçu işlediğini belirtmişti.

1908 yılında kurulan ve düşünce özgürlüğü, sekülerlik gibi konularda çalışmalar yapan İsviçre merkezli Freethinkers, ilk olarak 2015'te dağıttığı Özgür Düşünen Ödülü'nü bu yıl ikinci defa verecek.

2015'teki ödül, Suudi Arabistan'daki insan hakları faaliyetleri nedeniyle kırbaç ve hapis cezalarına çarptırılan Ensaf Haidar, Raif Badawi ve Waleed Abulkhair arasında paylaştırılmıştı.

Bu yılki ödül töreninde Zehra Doğan'ın hem 2016'daki tutukluluğunda hem de 2017'de tekrar hapse girmeden önce çizdiği resimlerden oluşan bir sergi de düzenlenecek.