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BBC Türkçe

Hapisteki gazeteci ve ressam Zehra Doğan'a İsviçre'de düşünce özgürlüğü ödülü

Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde bulunan Zehra Doğan, İsviçre'deki Freethinkers (Özgür Düşünenler) adlı kuruluş tarafından ödüle layık görüldü. Mahkeme, Doğan'ın çizdiği resmin "eleştiri sınırının ötesinde" olduğuna hükmetmiş ve 33 ay hapis cezası vermişti.

29 Nisan 2018 20:30

Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde bulunan gazeteci ve ressam Zehra Doğan, İsviçre'deki Freethinkers (Özgür Düşünenler) adlı kuruluş tarafından düşünce özgürlüğü ödülüne layık görüldü.

'nin edindiği bilgiye göre ödül, Pazar günü İsviçre'nin Zürih kentinde düzenlenecek bir törenle verilecek.

Ödülü Zehra Doğan'ın Fransa'da yaşayan arkadaşı Naz Öke, Doğan adına teslim alacak.

2016 yılında Nusaybin'deki çatışmaları haberleştiren Doğan, kentten ayrıldıktan sonra Temmuz ayında tutuklanmış ve 5 ay hapiste kalmıştı.

33 ay hapis cezasına çarptırılarak Diyarbakır E Tipi Cezaevi'ne gönderilmişti

Yazdığı bir haber ve yaptığı bir resimden ötürü yargılanan Zehra Doğan'ın davasında hakim, Doğan'ın çizdiği resmin "eleştiri sınırının ötesinde" olduğuna hükmederek "terör örgütü propagandası" suçu işlediğini belirtmişti.

1908 yılında kurulan ve düşünce özgürlüğü, sekülerlik gibi konularda çalışmalar yapan İsviçre merkezli Freethinkers, ilk olarak 2015'te dağıttığı Özgür Düşünen Ödülü'nü bu yıl ikinci defa verecek.

2015'teki ödül, Suudi Arabistan'daki insan hakları faaliyetleri nedeniyle kırbaç ve hapis cezalarına çarptırılan Ensaf Haidar, Raif Badawi ve Waleed Abulkhair arasında paylaştırılmıştı.

My Stealthy Freedom (Benim Gizli Özgürlüğüm) adlı bir sayfa kurmuştu

Bu yılki ödül töreninde Zehra Doğan'ın hem 2016'daki tutukluluğunda hem de 2017'de tekrar hapse girmeden önce çizdiği resimlerden oluşan bir sergi de düzenlenecek.

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