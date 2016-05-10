Hapisteki Baransu'dan AYM'ye dilekçe: Acil gündeme almazsanız AİHM'e gideceğiz

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül'den daha hafif suçlamalara maruz kaldığı halde 15 aydır tutuklu bulunan gazeteci Mehmet Baransu'nun avukatı AİHM'e gidiyor.

3 ay tutuklu kalan Dündar ve Gül'ün Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuru 2,5 ayda gündeme alınıp karara bağlanırken Baransu 14 aydır AYM'den cevap bekliyor. AYM'nin bu uygulanmasına tepki gösteren Baransu'nun avukatı Sercan Sakallı, AYM'ye yazdığı 5 Mayıs 2016 tarihli dilekçesinde Baransu'nun hak ihlaline ilişkin başvurusunun ivedilikle gündeme alınmasını aksi taktirde AİHM'e gideceklerini söyledi.

Öncelik kriteriniz nedir

Özgür Düşünce'den Bülent Ceyhan'ın haberine göre, Sakallı, dilekçesinde, “Benzer konularda yapılan başvurular arasında hangi kritere göre öncelik durumunun belirlendiği tarafımızdan anlaşılamamıştır. Bireysel başvurunun müvekkilimizin 14 aydan fazla bir zamandır tutuklu olması ve henüz bir iddianame dahi düzenlenmemiş olması sebepleri de gözetilerek ivedilikle gündeme alınarak karara bağlanmasını talep etmekteyiz” ifadelerini kullandı.

AYM 14 aydır neden bekletiyor

AYM'nin Baransu'nun başvurusunu 14 aydır gündeme bile almamasına anlam veremediğini belirten avukat Sercan Sakallı, “AYM bizden 8 ay sonra başvuru yapan Can Dündar ve Erden Gül'ün başvurusunu 2,5 ay içerisinde karara bağladı. Ardından tahliye edildiler. Bu önceliği neye göre verdiler hangi kriterlere göre verdiler anlayabilmiş değilim” şeklinde konuştu.

Dosya 3. savcıda

Baransu'yla ilgili başvuru 20 Nisan 2015'te yapıldı. Baransu 02 Mart 2015'ten beri tutuklu. Soruşturmayı savcı Gökalp Kökçü yürütüyordu. Dosya Başsavcı Vekili İrfan Fidan tarafından devralındı. Ardından savcı Faruk Köse'ye devredildi. Köse, 100 klasörden oluşan dosyayı yeni incelemeye başladı. İddianameyi hazırlaması en az 3 ayını alacak.