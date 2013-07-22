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Dünya

Hapishaneyi bastılar, bin mahkûmu kaçırdılar

Irak'ta Ebu Gureyb ve Taci Cezaevlerine düzenlenen baskınlarda bin mahkumun kaçtığı, olayda 27 kişinin öldüğü, 39 kişinin de yaralandığı bildirildi.

22 Temmuz 2013 18:26

 
Irak'ın başkenti Bağdat'ta yer alan Ebu Gureyb ve Taci Cezaevlerine yönelik dün gece düzenlenen saldırılarda çok sayıda mahkum kurtarıldı, gardiyan ve güvenlik personeli öldürüldü.
 
Irak Adalet Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Bağdat'ın 20 km kuzeyinde yer alan ve Hud Cezaevi olarak bilinen Taci Cezaevine yönelik saldırılarda 5 kişi öldü, 25 kişi yaralandı. Bağdat'ın 25 km batısındaki Ebu GureybCezaevine yönelik saldırıda ise 7 kişi öldü, 31 kişi yaralandı.
 
Meclis Savunma ve Güvenlik Komisyonu Üyesi Hakim ez-Zamli ise Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, baskınlarda çoğunluğu El-Kaide militanı 500 ila bin kişinin cezaevlerinden kaçtığını iddia etti.
 
Cezaevlerine baskın düzenlenerek mahkumların kaçırılması olayına karşı sessiz kalınamayacağını ifade eden Zamli, olayda sorumluluğu olanların yargıya sevkedilmesini istedi.
 

İntihar bombacıları ve havan topları kullanıldı

 
Açıklamada, "İki saldırı çok büyük ve koordine bir şekilde gerçekleştirildi. Gece 1'de havan topları ile başlayan saldırıları, 3'ü Taci, 3'ü ise Ebu Gureyb Cezaevi kapılarını hedef alan bomba yüklü intihar bombacıları takip etti. Hafif ve orta ölçekli silahlarla yoğun ateş açılmasıyla çatışmalar sürdü" denildi.
 
Saldırıların sonunda cezaevindeki mahkumların firar ettiği, ancak bunların sayısının henüz belirlenemediği, cezaevi çevresinde güvenlik güçlerinin yoğun önlemler aldığı ve firarilerin yakalanması için çalışmalara başlandığı bildirildi.
 

Taci Karargahı da saldırı altında

 
Ebu Gureyb ile Taci Cezaevlerini hedef alan geniş çaplı saldırılarda bin civarı mahkumun kurtarıldığı, çok sayıda gardiyan ve güvenlik görevlisinin öldürüldüğü iddia ediliyor. Cezaevlerine yönelik eşzamanlı saldırıların yanı sıra Maliki hükümetine bağlı Taci karargahının da şiddetli saldırıya maruz kaldığı önü sürülüyor.
 

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