Hapishanelerde yer kalmadı; 353 bin 749 kişi denetimli serbest

Hapishanelerde tutuklu ve hükümlü sayısı artınca, denetimli serbestlik uygulamasına girilmesi sonrasında, 31 Temmuz itibarıyla bu kapsama girenlerin sayısı 353 bin 749’a ulaştı. 280 bin 675 kişi ise tutuklama yerine adli kontrolle serbest bırakıldı.

Hürriyet’ten Oya Armutçu’ nun haberine göre, bu gelişmenin ardından denetimli serbestlik uygulamalarında artış dikkat çekti. Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı’nın verilerine göre, 31 Temmuz 2017 tarihi itibarıyla denetimli serbestlik kapsamında bulunan hükümlü sayısı 353 bin 749’a ulaştı. Yurtdışına çıkış yasağı, karakola imza verme gibi uygulamalarla tutuklama yerine adli kontrolle bırakılanların sayısı 280 bin 675’e yükseldi.

‘Cinsel hadım’ uygulaması

Öte yandan bir yıl önce çıkarılan ve Danıştay’ın, “Yönetmelik değil yasayla düzenlenmesi gerekir” diyerek geçen haziran ayında yürütmesini durdurduğu, cinsel suç hükümlülerine dönük olarak "kimyasal hadım" ya da cinsel isteği azaltıcı tedavi tedbirinin ise hiç uygulanmadığı bildirildi. Adalet Bakanlığı’nın, Danıştay kararına yaptığı itiraz önümüzdeki süreçte değerlendirilecek.

Danıştay’ın, “Yasa çıkarılsın” talebiyle yönetmeliği esastan iptal kararı vermesi halinde ise yasal düzenleme yapılması bekleniyor.



