Hapishanelerde hangi suçtan kaç kişi tutuklu veya hükümlü; infaz düzenlemesinden kaç kişi yararlanacak?

AKP ve MHP'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınından sonra hızla TBMM’den çıkartılmasını kararlaştırdığı infaz paketi taslağının kapsamı belli oldu. Muhalefetle de paylaşılan düzenlemede, terör suçları, kasten öldürme suçu ve örgütlü suçlarda indirim öngörülmüyor. Ancak, cinsel suçlar ve uyuşturucu ticareti gibi konularda, 3/4'lük koşullu salıverilme oranı 2/3'e indiriliyor.

Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre, uyuşturucu ticareti suçundan veya cinsel suçlardan birini işleyen bir kişi, 12 yıl ceza aldıysa, mevcut sistemde infazı 9 yıl olarak hesaplanıyordu. Denetimli serbestlik de hesaba katıldığında 8 yıl hapiste kalıyordu.

Yeni düzenlemeyle bu, 8 yıla düşüyor. Ayrıca, bir defaya mahsus uygulanacak olan geçici denetimli serbestlik süresinin 3 yıla çıkarılmasıyla, hapiste kalma süresi 5 yıla düşüyor.

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Düzenlemeden kaç kişi yararlanacak?

Şu anda Türkiye'de 257 bini hükümlü, 43 bini tutuklu toplam 300 bin kişi cezaevlerinde bulunuyor.

Adalet Bakanlığı, 2019 yılının cezaevi istatistiklerini henüz yayınlamadı, ancak Adalet Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 20 Mart itibariyle 65 bini uyuşturucu ticareti, 45 bini hırsızlık, 37 bini terör, 34 bini adam öldürme, 27 bini yağma ve gasp, 4 bini organize suç örgütü kurmak, yönetmek gibi suçları işlediği gerekçesiyle, 89 bin kişi ise diğer suçlardan cezaevlerinde bulunuyor.

Uyuşturucu ticareti suçu işleyen 65 bin kişi, hırsızlık suçu işleyen 45 bin kişi, yağma ve gasp suçu işleyen 27 bin kişi infaz düzenlemesinden yararlanacak.

Ayrıca, diğer suçlar başlığı altında sayısı belirlenen 89 bin kişi içinde yer alan cinsel suçtan tutuklu ve hükümlüler de yeni düzenlemeden yararlanacaklar arasında bulunuyor.

Yaklaşık 150 bin kişi cezaevinden çıkacak

Ancak bu kişilerin tamamı hapishaneden çıkmayacak. Çünkü, suç tiplerinde indirime gidilse dahi, suçun niteliği bakımından aldıkları ceza değişiklik gösteriyor.

Örneğin, torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarıyla, uyuşturucu ticaretini yöneten kişilerin aldığı cezaların farklı olması nedeniyle, infaz düzenlemesinden yararlanma biçimleri değişiyor.

Bu verilere göre, hapishanelerde bulunan 300 bin kişinin yüzde 50'ye yakınının düzenlemenin ardından cezaevinden çıkması öngörülüyor.