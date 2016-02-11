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Dünya
Deutsche Welle

Hapishanede onlarca ölü

Meksika’da bir hapishanede yaşanan şiddet olaylarında onlarca kişi hayatını kaybetti.

11 Şubat 2016 21:46


Meksika'da bir hapishanede yaşanan son yılların en şiddetli çatışmasında en az 52 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Nueva Leon eyaleti valisi Jaime Rodriguez, bir trajedi yaşadıklarını kaydetti.

Olay, perşembe sabah saatlerinde ülkenin kuzeydoğusundaki Monterrey kentinde bulunan Topo Chico hapishanesinde meydana geldi. İki tutuklu arasındaki kavganın kısa sürede kontrolden çıktığı belirtildi.

Çarşamba gecesi de iki rakip grup arasında kavga yaşandığı bildirildi.

Olaylar sırasında gıda maddelerinin saklandığı odada da yangın çıktı. Hayatını kaybedenlerin hepsinin erkek tutuklular olduğu açıklandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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MeksikaLeonJaime RodriguezMonterreyTopo ChicoDeutsche Welle Türkçe dpa BS/TY

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