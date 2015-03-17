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Dünya

Hapishanede bir mahkûmla 13 kez cinsel ilişkiye giren teknisyen kadına 4 yıl 2 ay hapis cezası

ABD'nin Oregon eyaletindeki bir hapishanede teknisyen olarak çalışan kadın jüri karşısında gözyaşları içersinde özür diledi

17 Mart 2015 20:39

ABD'nin Oregon eyaletinde hapishanede bir mahkûmla seks yapan teknisyen kadın, dört yıl iki ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bild gazetesinin haberine göre; Jill Curry adlı kadının kent hapishanesinde 25 yaşındaki mahkûm Jang-Li Delgado Galban ile 13 kez seks yaptığı kanıtlandı.

Kadın teknisyen, duruşmada jüri karşısında gözyaşları içersinde özür diledi. 

Tehlikeli olarak nitelendirilen mahkûmu baştan çıkarıp, onunla seks yaptığını itiraf eden kadın, yargıç Charles Bailey ve jüriyi cezasının azalması konusunda ikna edemedi. 

Haberde, yüksek güvenlikli hapishanede kontrol odasında teknisyen olarak çalışan kadının gardiyanlar öğle paydosunda oldukları esnada, mahkûmun elektronik kapısını açıp, depo olarak kullanılan küçük bir odada 13 kez seks yaptıkları yer aldı. Kadının duruşmalarda pişmanlık göstermesi hapis cezasını engelleyemedi.  

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