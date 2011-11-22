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Hapis korkusu 15 kilo zayıflattı

Leyla ile Mecnun setinde yaşanan dayak olayını azmettirdiği iddia edilen ve 3 yıla kadar hapsi istenen Beste Bereket depresyona girdi. 15 kilo veren Bereket, ilaçlarla ayakta duruyor.

22 Kasım 2011 02:00


T24 - Leyla ile Mecnun setinde yaşanan dayak olayını azmettirdiği iddia edilen ve 3 yıla kadar hapsi istenen Beste Bereket depresyona girdi. 15 kilo veren Bereket, ilaçlarla ayakta duruyor.





Bugün Gazetesi'nin haberine göre; Bereket'in sürekli ağlama krizine girdiği ve 15 kilo verdiği iddia ediliyor. TRT'de yayınlanan "Leyla ile Mecnun" dizisinin setinde oyuncular Ezgi Asaroğlu, Ushan Çakır ve Beste Bereket arasında yaşanan dayak olayı sinirleri iyice gerdi. Geçen hafta hazırlanan iddianamede üç genç oyuncu için 2 yıldan 3 yıla kadar hapis cezaları istendi. İddianamede dayakla sonuçlanan kavgayı azmettiren isim olarak geçen Beste Bereket ise karardan sonra depresyona girdi.



İlaçlar sayesinde ayakta duruyor


Eve kapanan Altın Portakallı oyuncu Bereket'in sürekli ağlama krizlerine girdiği, yemeden içmeden kesildiği ve sakinleştirici haplarla ayakta durduğu öğrenildi. Yaşanan kötü olayların nedeni olarak kendini görüdüğü belirtilen Bereket'in 15 kilo verdiği iddia edililiyor. Zaten çok zayıf olan oyuncunun yakınları Bereket'in sağlığını kaybetmesinden endişe ediyor.



Sette boğazını sıkmıştı


Arda karakterini canlandıran Ushan Çakır sette Ezgi Asaroğlu'nun boğazını sıkmış, sonra da saçlarından sürüklemişti. Asaroğlu açıklamasında, zaman zaman nedeni bilinmeyen şekilde Bereket'in sataşma ve tehditlerine maruz kaldığını savunup, Ushan Çakır'ı sevgilisi Beste Bereket'in azmettirdiğini söylemişti. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Asaroğlu'nun posttravmatik stres bozukluğuna bağlı olarak basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek dercede yaralandığı belirtildi. Ezgi Asaroğlu hakkında "hakaretî suçundan 3,5 aydan 2 yıl 4 aya kadar, Ushan Çakır hakkında "kasten yaralamaî suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, şüpheli Beste Bereket hakkında ise "azmettirme suçundanî 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.



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