Hapis değil gönül derdinde

T24- Cem Uzan'la Cem Hakko'nun eski eşi Bettina Machler ile ilgili aşk iddialarının doğruluğu, Uzan'ın St. Tropez'deki evinde 17 Haziran'da çekilen fotoğrafla kanıtlandı
Fransa'ya sığınma talebinde bulunan işadamı Cem Uzan
'ın adı bir süredir Cem Hakko
'nun eski eşi Bettina Machler
ile anılıyordu. Uzan, geçtiğimiz haftalarda Fransa'nın ünlü sayfiye yeri Saint Tropez'de, La Plage Pes Jumeaux Restaurant'ta bir partiye katılmış ve dedikodular alevlenmişti. Çünkü, partiye arkadaşlarıyla gelen Uzan, Cem Hakko'nun eski eşi Bettina Machler ile yakınlaşmış ve ikili gece boyunca bol bol dans etmişti. Bettina Machler, 20 Haziran'da Türkiye'ye dönerek tatilini sonlandırmıştı. Ancak çiftin, o partide başlayan yakınlaşmasının ertesi gün, Uzan'ın Saint Tropez'deki evinde verdiği yemekte de devam ettiği anlaşıldı. İkilinin bu yemek sırasında çekilen samimi fotoğrafları ortaya çıktı. 17 Haziran'da çekilen bu fotoğrafta Cem Uzan ile Bettina Machler'in sarmaş dolaş olduğu görülüyor.
TELEFONLA GÖRÜŞÜYORLAR
Cem Uzan ile şimdilik sadece telefonda görüşen Bettina Machler'in bu beraberliğini gözlerden uzak yaşamak istediği konuşuluyor. Machler'in çok mutlu olduğunu, bu ilişkinin kesinlikle macera ilişkisi olmadığını ve birlikteliklerini en iyi şekilde noktalamak istediklerini söylediği belirtiliyor. Cem Uzan ile aşk yaşamaya başlayan Bettina Machler, Vakko'nun patronu Cem Hakko ile 23 yıl evli kalmış ve 18 Ekim 2006'da boşanmıştı. Pia, Katia ve Can adında 3 çocuğu bulunan çift mal paylaşımı yapmış, Machler, Cem Hakko'dan 16 milyon lira almıştı. Bu rakam en yüksek boşanma bedeli olarak Türkiye tarihine geçmişti. Cem Uzan ile Alara Uzan'ın boşanma davası ise İstanbul'da görülecek. Alara Uzan'ın sosyal paylaşım sitesi facebook'ta da soyadını Alara Koçibey olarak değiştirmesi dikkat çekiyor. Eski eşi iddialara gülmüştü
Cem
Uzan ile evliliğinden iki çocuğu bulunan Alara Uzan, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülenmiş ve Cem Uzan ve Bettina Machler'in yakınlaşması sorulduğunda; "Böyle bir şeyden haberim yok. Güldürdünüz beni.." diyerek konuyu geçiştirmişti. Cem Uzan, 15 Nisan 2010'da, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek", "resmi belgede sahtecilik", "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 23 yıl hapis ile 33 bin TL para cezasına çarptırılmıştı.