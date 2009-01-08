‘Hapı yutan’ âşık olacak

Bilim insanları, herhangi birine âşık olmayı sağlayan bir hap geliştiriyor.



İlaç, beyinde eşleri birbirine çeken ve sevgi ve bağlılık hislerini uyandıran kimyasalları kontrol ederek çalışıyor. Ancak aşkın devam etmesi için her gün bir tane alınması gerekiyor.



ABD'deki Emory Üniversitesi uzmanları tarafından geliştirilen ilaç, "aşk iksiri" efsanesini gerçek kılabilir. Tutku ilacının yeni bir ilişkiye başlamak için fazla utangaç olan kişiler tarafından kullanılacağı tahmin ediliyor. Beynin kimya yapısının iki insan arasındaki çekimi üzerindeki etkisini neredeyse 10 yıldan uzun bir süredir araştıran bilim insanları, ilacın ana maddesini oxytocin hormonu olarak açıkladı. Bu hormon başka birine duygusal olarak yakın hissedildiğinde salgılanıyor. Ayrıca beynin mutluluk ve bağımlılıkla ilişkilendirilen kısımlarını da harekete geçiyor.

