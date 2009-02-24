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Sağlık

Hapı çiğneyerek içmek zehirleyebilir

Yutularak alınması gereken haplar çiğnenince, zehirlenmelere dahi neden olabilir.

24 Şubat 2009 02:00

Çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle yutularak alınması gereken bazı hapların çiğnenerek kullanılmasının, içindeki etken maddenin vücuda hızlı yayılması nedeniyle farklı yan etkilere, hatta zehirlenmelere dahi neden olabildiği bildirildi.

Konya Eczacılar Odası Başkanı Harun Kızılay, yaptığı açıklamada, eczanelerde satılan ilaçların içeriğine göre her birinin farklı kullanım şekilleri olduğunu söyledi.

Bazı ilaçların üzerinin koruyucu bir madde ile kaplı olduğunu, bazılarının koruyucusu olmadığı için çabuk eriyebildiğini bildiren Kızılay, "İlaçların her birinin farklı kullanım şekli var. Bazı ilaçlar dil altı olarak, bazıları çiğnenerek, bazılarının da parçalanmadan yutulması gerekiyor. Bazıları da suda eritilerek içilmeli. Ancak birçok hasta buna dikkat etmiyor" dedi.

Parçalanmaması gereken hap çiğnenerek alınmamalı

Konya Eczacılar Odası Başkanı Kızılay, parçalanmaması gereken hapların çiğnenerek alınmasının hastaya fayda yerine zarar verebileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu gibi durumlarda hapın içindeki etken madde, hızlı şekilde vücuda yayılarak bazı yan etkilere, hatta zehirlenmelere neden olabiliyor. Tablet halinde olan yani üzeri koruyucu ile kaplı olan ilaçlar kesinlikle kırılmamalı, çiğnenmemeli. Bu nedenle ilaç kullanımı noktasında vatandaşların bilinçli olması gerekiyor. Örneğin yutulduğunda sadece bağırsakta çözülebilen ilaçlar var. Bunlar çiğnenerek içilince, ince bağırsağa ulaşmadan etken madde yayılıyor, dolayısıyla boşa içilmiş oluyor."

İlaçların, kullanım formuna göre alınması gerektiğini ifade eden Kızılay, bu konuda da doktorlardan veya ilacın alındığı eczanelerdeki görevlilerden yardım istenmesi gerektiğini bildirdi.

‘Her hap mutlaka bir bardak su ile içilmeli’

Harun Kızılay, vatandaşlar arasındaki diğer bir yanlış uygulamanın da hapların su içmeden alınması olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Birçok vatandaş, hapı susuz içerek, bunu bir övünme konusu yapıyor. Hapı susuz içmek çok yanlış bir hareket. Çünkü bu şekilde susuz içilen haplar mide içine veya yemek borusuna yapışabiliyor. Bu da yine farklı yan etkilere neden oluyor veya hap ulaşması gereken yere zamanında ulaşamadığı için hiçbir fayda sağlamıyor. Bu nedenle her türlü hap mutlaka 1 bardak dolusu su ile içilmeli."

(AA)

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