-HANUTÇULARA CEZA YAĞDI İSTANBUL (A.A) - 25.11.2010 - İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapılan denetlemeler sonucu, hanutçulara 10 ayda bin 374 kez para cezası verildi. Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amirliğinden yapılan açıklamaya göre, Mülki İdare Amirliği bünyesinde görev yapan Eğitim Araştırma ve Denetleme Birimi (EADB) tarafından yapılan denetleme sonucu, Ocak-Ekim döneminde hanutçulara (dikkat çekici yöntemler ve zorlamalarla esnafa yeni müşteri getirilmesi karşılığında komisyon alınması) yönelik olarak bin 374 kez para cezası uygulandı. Hanutçuların tamamına yakınına (tutanak başı 70 TL) para cezası kesildi. Hanutçuluktan vazgeçmeyen bir personel hakkında ise 72 kez tutanak tutularak işlem yapıldı. İstanbul Vali Yardımcısı ve Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amiri Ahmet Aydın konuya ilişkin açıklamasında, Türkiye'nin dünyaya açılan en önemli kapısı olan Atatürk Havalimanı'nda görev yapan yerli ve yabancı bütün kişi, kurum ve kuruluşların faaliyetlerinin, yasalar ve Güvenlik Komisyonu kararları çerçevesinde belirlendiğine dikkat çekti. Aydın, ''Hizmetlerin yürütülmesi sırasında hiçbir kişi, kurum ve kuruluş ayırımı yapılması söz konusu olamaz. Hanutçuluk, Atatürk Havalimanı'nın önemli sorunları arasındadır. Özellikle turistleri olumsuz yönde etkileyen ve ülke imajına zarar veren bu sorunun ortadan kaldırılması için müsamahasız çalışacağız'' görüşünü dile getirdi.