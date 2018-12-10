Hanuka mumları barış için yandı

İSTANBUL, (DHA) -YAHUDİ toplumunun “Işıklar” bayramı Hanuka Şişli Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikle kutlandı. Sekiz gün süren bayramın son günü düzenlenen etkinlikte yakılan her mumun aydınlığa, barışa ve sevgiye adandığı kaydedildi.

İbrani takvimine göre Kislev ayının 25’inde başlayıp sekiz gün süren ve tanrıya yeniden adanma bayramı olan Hanuka etkinliklerle kutlandı.

Etkinlikte söz alan Şişli Belediye Başkanı H. Hayri İnönü, etkinliğin ev sahipliği için Şişli Belediyesi\'ni seçtiklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

İnönü, “Şişli tarihi çok eski olmasa da camisi, sinagogu, kiliseleri ile birçok farklı inancın bir arada kardeşçe yaşadığı bir yer. Şimdiye kadar böyleydi. Bundan sonra da öyle olmaya devam edecek. Biz aslında farklılık diyoruz ama farklılıklarımız yok. Ufak tefek farklılıklarımız varsa da hepimiz biriz. Bu yıl yakacağımız Hanuka mumlarını tüm ülkemizi, bölgemizi ve dünyamızı sevgi, barış, kardeşlik ışığıyla aydınlatmasını diliyorum. Musevi kardeşlerimin bayramını candan kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Türk Hahambaşı Rav İsak Haleva da, “Muteşem olan bu tablonun Türkiye’nin; Akdeniz, Ege, Karadeniz, Marmarası gibi her bölgesine, dalgalarının bütün dünyaya ve okyanuslara dağılmasını temenni ediyorum. Bu tablo, birlik ve beraberlik tablosu olarak bir numune olsun” diye konuştu.

“HALKA AÇIK BİR YERDE BAYRAMIMIZI KUTLAYABİLİYORUZ”

Gerçekleştirilen kutlamayla ilgili vatandaşlar da memnuniyetlerini dile getirdi. Yusuf Kuruner, “Bir Türk Yahudisi olarak halka açık bir yerde bayramımızı kutlayabiliyoruz. Mumlarımızı hep birlikte yaktık. Bizim için mucizevi bir bayram. Bu bayramı eşlerimizle dostlarımızla paylaştığımız için çok mutluyuz” dedi.

16 yaşındaki Cevla Leva ise, “Türkiye gibi azınlıkta olduğumuz bir ülkede bizim için böyle şeyler yapılabilmesi çok güzel. Bizi bu şekilde, rahat ve özgürce kutlamalar yapabilmemiz çok mutlu ediyor” diye konuştu.