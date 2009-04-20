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Yaşam

Hantavirüs bir can daha aldı

Zonguldak'ta Hanta virüsü şüphesiyle tedavi altında olan 29 yaşındaki Şahin Sasa hayatını kaybetti.

20 Nisan 2009 03:00

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi (ZKÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Hanta virüsü şüphesiyle tedavi gören hastalardan 1'i yaşamını yitirdi.

Hastanede virüs şüphesiyle 2 hastanın daha izlenmeye alındığı bildirildi.

Zonguldak ve Bartın'daki "Hantavirüs" ile ilgili ilk teşhisi koyan ZKÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı Doç. Dr. Güven Çelebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, virüs şüphesiyle izlenen hastanın ön testlerinde Hantavirüs'e rastlanılmadığını söyledi.

Hastanın, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesindeki ön testlerinde virüsün negatif çıktığını anlatan Çelebi, şöyle konuştu:

"Yaşamını yitiren kişi, servisimizde izlenen şüpheli 5 olgudan biriydi. Ancak, yapılan ön testlerinin tamamı negatif çıkmıştı. Hastanın, hastanemize gelmeden önce başka çok sayıda rahatsızlığı mevcuttu. Sara ve beyinle ilgili damarsal hastalıkları vardı. Hastanemize geldiğinde ise şüpheli olgu tanımına uyduğu için biz yine kendi kliniğimizin yanı sıra nefroloji, hematoloji ve göğüs hastalıkları gibi birçok bölümle hastayı takip ettik. Hastanın 'Hantavirüs' şüphesiyle ilgili çok sayıda doğrulama testleri gönderildi. Onların kesin sonuçları henüz gelmedi. Hastanın kesin testleri gelmediğinden 'Hantavirüs var ya da yok' demek doğru değildir. Dolayısıyla bu hasta için Hantavirüs kesinlik kazanmamıştır. Testlerinin bazıları 15-20 günde sonuçlanabilir. O sonuçlar gelince, somut bir şeyler söyleyebiliriz."

18 vaka oldu

Doç. Dr. Çelebi, şüpheli olgu tanımıyla hastanelerine 2 kişinin daha geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Servisimize şubat ayı ortasından itibaren Hantavirüs şüphesi nedeniyle izlem ve tedavisi sürdürülen toplam olgusu sayısı 2 kişinin daha eklenmesiyle 18 oldu. Bunlardan 1'i daha önce yaşamını yitirmişti. Şüpheli olgulardan bazılarının testi çıkmadı. Vaka sayısında ciddi bir artış yok. Söz konusu 2 kişiyi, 'şüpheli olgu tanımına uyuyor' diye izlemeye aldık. Ama klinik kanaatimiz Hantavirüs olmadığı yönünde. Ancak, burada önemli olan laboratuvar testleriyle bunun doğrulanmasıdır. Bu hafta içerisinde de bazı sonuçları almayı tahminediyoruz."

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